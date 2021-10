Światowy Dzień Makaronu: Wszyscy gotowaliśmy go źle?

Makaron stanowi podstawię ogromnej ilości dań uwielbianych przez ludzi na całym świecie. Do tego stopnia, że składnik ten doczekał się własnego święta, które co roku obchodzone jest 25 października.

Czy jest to dobry moment, by ogłosić, że prawdopodobnie wszyscy źle gotujemy makaron? Sprostowując, tak przynajmniej uważa pewna TikTokerka.

Bethany Ugarte podzieliła się ze swoimi obserwatorami filmikiem, na którym przedstawia swój dość innowacyjny sposób na przygotowanie makaronu - bez potrzeby gotowania go. "Po prostu namoczę makaron w zimnej wodzie przez godzinę lub dwie" - podzieliła się swoim sposobem kobieta.

Zasugerowała, że taki makaron można wstawić również do wody i trzymać w lodówce przez noc, żeby jeszcze lepiej się namoczył. Dodała, że nie należy przy tym sposobie korzystać ze starego makaronu, a najlepszy efekt wyjdzie, gdy użyjemy makaronu z mąki z brązowego ryżu.

Idealne na biwak i dla tych, którym szkoda czasu

"Nie mam czasu, żeby tak po prostu stać nad kuchenką - jeśli chcę iść poćwiczyć lub coś zrobić, po prostu wrzucam go do miski. Jeśli biwakujesz i nie masz kuchenki - to również będzie świetne rozwiązanie" - poradziła swoim obserwatorom TikTokerka. Nagrała również test smaku - okazało się, że makaron faktycznie wyszedł wystarczająco miękki, by móc go zjeść.

Nie trudno się domyślić, że sposób ten nie wywołał wielkiego entuzjazmu wśród obserwatorów. Niektórzy zwracali uwagę, że przecież gotowanie makaronu klasycznym sposobem trwa zaledwie kilka minut. "Włoskie babcie przewracają się w grobach" - skomentował przewrotnie jeden z obserwatorów.



A co wy myślicie o tym niecodziennym sposobie na przygotowanie makaronu?





