Wybór musiał paść właśnie na niego. Buldog francuski to ta rasa, która jest najbliższa twojego serduszka. Kochasz ją za spojrzenie, za dźwięki, za zapachy;) Czujesz, że to właśnie jest twój duchowy kompan. A to oznacza jedno. Twoją najpiękniejszą cechą jest pewność siebie połączona z naturalnym wdziękiem, jakiego inni mogą ci pozazdrościć. Wybierając buldoga francuskiego, potwierdzasz tylko, że masz unikalną osobowość. Jesteś nieco uparta, ale pełna ciepła i nigdy nie działasz szablonowo.