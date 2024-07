Sycące śniadania z jajem. Pomysły na smakowite rozpoczęcie każdego dnia

Jajka to jeden z najbardziej uniwersalnych składników kulinarnych, które warto mieć w lodówce. Sprawdzą się w licznych przepisach, a także bez trudu mogą stać się bazą posiłku. Nie bez powodu dietetycy doradzają, by włączyć choć jedno lub dwa do śniadania, czyli pierwszego posiłku w ciągu dnia. Jajka to smakowite źródło białka wysokiej jakości, choliny, która wspiera zdrowie mózgu, a także witamin, minerałów i dobrych tłuszczów. Poniżej prezentujemy trzy wyborne propozycje śniadaniowe z jajkami. Którą z nich wypróbujesz już dzisiaj?