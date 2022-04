Jajecznica to wyjątkowo wdzięczne danie. Proste w przygotowaniu, stosunkowo tanie, bardzo odżywcze i przy okazji smaczne. Jest świetną propozycją na pożywne śniadanie, ale też kolację. Z dodatkami może sprawdzić się nawet jako lekki obiad.

Klasyczna wersja to tylko jajka, masło do smażenia, pieprz i sól. Taka też jest wyborna, jednak od czasu do czasu warto poeksperymentować z jej smakiem i teksturą. Każdy dodatkowy składnik to zupełnie inne doznanie dla naszych kubków smakowych.

Zobacz również: Magda Gessler ostrzega! Tego nie dodawaj do sałatki jarzynowej

Reklama

Co powiesz na jajecznicę po turecku? To mało znany, ale wyjątkowo smakowity wariant. Oto składniki na dwie porcje.

Zdjęcie Pomidory w puszce to świetny dodatek do jajecznicy, gdy nie mamy dostępu do świeżych / 123RF/PICSEL

Z czego zrobić jajecznicę po turecku?

Składniki 5 jaj

1 cebula

1 papryka czerwona lub zielona

1 puszka krojonych pomidorów (200 g)

1 ząbek czosnku

1 łyżka masła

1 pęczek szczypiorku

sól

pieprz

Zobacz również: Katarzyna Bosacka aż złapała się za głowę. Porównała polskie i brytyjskie masło

Jak zrobić jajecznicę po turecku?

Na patelni rozgrzej masło, następnie dodaj posiekaną drobno cebulę. Podsmaż chwilę, dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i pokrojoną w kostkę paprykę.

Po kilku minutach wlej pomidory razem z zalewą i smaż przez kilka minut. Wbij jaja i mieszaj do momentu, aż się zetną. Przypraw solą i pieprzem. Przełóż na talerze i posyp posiekanym szczypiorkiem.

Smacznego!

Zobacz również: Idealne jajko w koszulce. Wystarczy 40 sekund