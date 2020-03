Sześć patentów na to, co zrobić z białkami

Żółtka wykorzystane, ale… co z białkami? Ten odwieczny problem pojawia się po zrobieniu pączków albo majonezu. Oto nasze podpowiedzi, jak pysznie spożytkować białka.

Zdjęcie Dzięki naszym pomysłom unikniesz marnowania jedzenia /123RF/PICSEL

1. Białka - w przeciwieństwie do żółtek - dobrze się przechowują: wytrzymają przez tydzień w lodówce i trzy miesiące w zamrażarce. Nie musisz więc wykorzystywać ich od razu.



2. Jeśli zdecydujesz się na mrożenie, przelej je do pojemnika i szczelnie przykryj. Napisz, ile białek jest w środku. To pomoże w przygotowaniu potraw bez ich marnowania. Przed użyciem rozmroź je do temperatury pokojowej.



3. Odchudzony majonez: ubij 2 białka z 1 łyżeczką soku z cytryny i 1 łyżeczką musztardy. Posól, a potem cienkim strumieniem wlej ok. 1 szklankę oleju. Miksuj, aż majonez zgęstnieje.



4. Kokosowe spody do babeczek: 5 białek wymieszaj z 20 dag wiórków kokosowych. Mokrą masą wylep foremki (natłuszczone). Mocno ją wciskaj, by dobrze wyklejone były boki i spody. Piecz 20 minut w 160 st. Spody napełnij dowolnym kremem.



5. Ciasto lodowe: ubij 4 białka z 1 szkl. cukru. Pianę z białek wymieszaj z 50 dag musu ze zmiksowanych malin albo truskawek. Masę przełóż do formy wyłożonej biszkoptami. Zamrażaj przez 3 godziny. Dzięki białkom ciasto jest puszyste, nie zamarza na kamień. Pokroisz je już po kilku minutach po wyjęciu z zamrażarki.



6. Puchate kluseczki: białka ubij na sztywno z dodatkiem szczypty soli i odrobiny soku z cytryny. Pianę z białek nabieraj łyżką i nakładaj na wrzątek. Kluseczki gotuj 1 minutę z każdej strony. Podawaj do słodkich zup.