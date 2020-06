Szpecle, czyli rodzaj klusek kładzionych, funkcjonują jako samodzielne danie lub jako dodatek, np. do drugich dań czy zup. Nasi zachodni sąsiedzi je po prostu uwielbiają.

Zdjęcie Bardzo delikatne w smaku, wspaniale uzupełnią danie obiadowe /123RF/PICSEL

Składniki 2 niepełne szklanki mąki pszennej pełnoziarnistej

2 jajka

1 niepełna szklanka wody mineralnej niegazowanej

2 łyżki masła

1/2 łyżeczki soli

szczypta gałki muszkatołowej

200 g sera żółtego

papryka w proszku

opcjonalnie: szczypiorek lub inna zielenina

1. Z mąki, jajek, wody oraz soli zagniatamy ciasto, dodajemy szczyptę gałki. Staramy się, by ciasto było dość twarde. Gdy będzie już gładkie odstawiamy je na kilka minut.

2. W dużym garnku zagotowujemy ok. 3 l wody, lekko ją solimy. Przeciskamy ciasto przez praskę, nakładkę-sitko na garnek lub specjalną tarkę do szpecli, ewentualnie rozsmarowujemy cienką warstwę ciasta na zwilżonej drewnianej deseczce i odcinamy małe kawałeczki. Kawałki ciasta spychamy drewnianą łyżką partiami do gotującego się osolonego wrzątku. Gotujemy całość, aż kluski zaczną wypływać.



3. Ser ścieramy na dużych oczkach tarki. Masło podgrzewamy na patelni, aż zacznie się roztapiać. Ugotowane kluski przekładamy na patelnię, posypujemy startym serem i smażymy, aż ser się rozpuści. Gotowe szpecle posypujemy papryką i zieleniną.