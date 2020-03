Szwajcar z kawą

Niebanalny torcik bezowy o smaku kawy. Nie tylko świetnie wygląda: to prawdziwa uczta dla podniebienia. Możesz go upiec na wyjątkową okazję lub jako deser do poobiedniej kawy.

Czas przyrządzenia: 30 min + pieczenie Składniki dla: 10 porcji Składniki - biszkopt: 3 jajka

po 1/2 szkl. mąki pszennej i cukru

2 łyżki suchego maku

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia Składniki - beza: 6 białek

1,5 szkl. cukru Składniki - krem: 1 kostka masła

2 jajka

1 szkl. cukru

1 szkl. ugotowanego budyniu śmietankowego

3 łyżki espresso Składniki - dodatkowe: 1 łyżeczka kakao

1 łyżeczka cukru waniliowego

Sposób przygotowania:

1. Biszkopt: mąkę wymieszaj z makiem i proszkiem. Jajka rozbij, oddziel białka od żółtek. Białka ubij z cukrem na pianę. Wciąż ubijając, dodawaj po 1 żółtku i po 1 łyżce mąki. Ciasto przelej do tortownicy wyłożonym pergaminem. Piecz 40 minut w 180 st.

2. Beza: w misce wymieszaj białka z cukrem. Miskę ustaw nad garnkiem z wrzątkiem i mieszaj, aż cukier się rozpuści. Zdejmij znad wrzątku, ubijaj 10 minut, aż masa ostygnie i zgęstnieje. Z 3/4 piany uformuj 2 blaty, piecz 90 minut w 120 st. Z reszty piany wyciśnij beziki, piecz 50 minut.



3. Krem: jajka z cukrem utrzyj na parze. Masło ubij na jasną puszystą masę. Połącz z dodawanymi po 1 łyżce budyniem i masą jajeczną. Na końcu domieszaj espresso. Kremem przełóż biszkopt oraz blaty bezowe. Posmaruj nim także wierzch i boki ciasta. Udekoruj bezikami.



4. Kakao wymieszaj z cukrem waniliowym. Oprósz tym torcik (przez gęste sitko).