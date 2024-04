Takim żeberkom nie oprze się żaden smakosz. Prosty przepis, rewelacyjny efekt

Opracowanie Martyna Bednarczyk

Żeberka kuszące zapachem, chrupiącą skórką i miękkim środkiem to doskonała propozycja obiadowa. Idealnie nada się zwłaszcza w te dni, kiedy potrzebujemy odrobiny rozpieszczenia. Z zapałem zabieramy się do przygotowania marynaty, oczyszczenia mięsa i umieszczenia go w piekarniku. Jakie jest nasze zdziwienie, kiedy po upieczeniu jest twarde i trudne do pogryzienia. Jak uniknąć takiego efektu i zawsze cieszyć się soczystym mięsem? Podpowiadamy.