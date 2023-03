Jak sprawdzić, czy mięso nie jest zepsute? Ten szczegół jest najważniejszy

Częsty błąd przy kasie w Biedronce. Oszuści tylko czekają na taką okazję

Przelałaś roślinę doniczkową? Włóż to do gleby, by ją uratować

Najlepsza odmiana ogórków gruntowych. Są odporne na choroby

Wysusz, pokrusz i wsyp do doniczki. Storczyki będą rosły jak szalone

Statystyczny Polak zjada około 30 kilogramów mięsa drobiowego rocznie. Jest to najczęściej kupowane mięso na świecie, jednak jego jakość nie zawsze jest satysfakcjonująca. Jak nie dać się "naciąć" i uniknąć kupienia zepsutego mięsa?

Czytaj także: Sprzedawca nie ma jak wydać, więc odmawia sprzedaży. Czy to legalne?

O tym należy pamiętać w pierwszej kolejności

Mięso w markecie jest często znacznie tańsze od tego, które oferują nam sprawdzone sklepy mięsne. Różnica często jest na tyle kusząca, że jesteśmy skłonni sięgnąć po to z marketu. Niestety, często odbija się to na jakości mięsa. W pierwszej kolejności należy sprawdzić datę ważności. Zdarza się bowiem, że w roztargnieniu sięgniemy po pierwsze lepsze opakowanie, które może okazać się przeterminowane. Im bliższa data przydatności, tym mięso dłużej leżało na półce.

Reklama

Sprawdzanie świeżości mięsa: Papier i folia

Kolejnym detalem, na który warto zwrócić uwagę, jest papier, który umieszczony jest w opakowaniu pod kawałkiem mięsa. Jeśli jest suchy, oznacza to, że mięso było na nim stosunkowo krótko, a papier nie zdążył wchłonąć wody. Jeśli papier jest już przesiąknięty i ma lekko różowe zabarwienie, może to znaczyć, że nie jest to towar pierwszej świeżości.

Jednak najważniejszym dowodem na to, czy mięso jest świeże, jest jego opakowanie, a konkretnie folia zabezpieczająca. Jeśli jest płaska i można swobodnie naciskać na mięso palcem, oznacza to, że jest ono świeże. Jeśli jednak jest wypukła lub wręcz "nabrzmiała", oznacza to, że w opakowaniu zaczynają gromadzić się gazy, za które odpowiadają mnożące się w mięsie bakterie. Może to oznaczać również, że mięso nie było przechowywane w odpowiednich warunkach atmosferycznych i termicznych.

Zobacz również:

Kontrole abonamentu RTV w domach Polaków. Poczta Polska wydała oświadczenie!