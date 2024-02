Zaczynamy od przygotowania kruchego ciasta na spód. Mąkę przesiewamy do dużej miski, dodajemy cukier puder, proszek do pieczenia, zimne masło pokrojone w kostkę oraz żółtko.

Kruche ciasto owijamy w przezroczystą folię spożywczą, wkładamy do lodówki i chłodzimy przez 30 minut. W międzyczasie formę do tarty o średnicy 26 cm smarujemy masłem.

Po schłodzeniu ciasto rozwałkowujemy i przekładamy do formy, dokładnie wylepiając brzegi. Spód nakłuwamy widelcem i pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 st. C przez 15-20 minut.

Jak zrobić krem budyniowy do tarty? Do garnka wlewamy 500 ml mleka i zagotowujemy na małym ogniu.

Plasterki jabłek układamy na warstwie budyniu w różyczki lub inne fantazyjne wzory. Ponownie wkładamy ciasto do piekarnika nagrzanego do 180 st. C na ok. 15 minut.