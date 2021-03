Francuska tarta z czekoladą

Przepis na delikatną, kremową tartę z białą czekoladą i truskawkami.

Reklama

Zdjęcie Taka tarta z białą czekoladą i truskawkami z pewnością zniknie w mig ze stołu /123RF/PICSEL

Składniki na ciasto 2 żółtka

5 dag cukru pudru

10 dag zimnego masła

15 dag mąki Składniki na krem 25 dag śmietany kremówki,

10 dag białej czekolady,

2 łyżeczki masła,

30 dag truskawek,

listki mięty do dekoracji,

starta biała czekolada do posypania

Reklama

Ciasto: Zimne masło posiekaj z mąką i cukrem pudrem. Dodaj żółtka, wyrób elastyczne ciasto. Uformuj kulę, owiń w folię, włóż na godzinę do lodówki.

Ciasto cienko rozwałkuj na kształt koła, wylep nim wyłożoną papierem do pieczenia (lub posmarowaną masłem) formę do tarty o śr. 24 cm. Ciasto ponakłuwaj widelcem, przykryj papierem do pieczenia, posyp suchym grochem. Piecz 15-20 minut w temp. 180°C, aż się zarumieni. Usuń papier do pieczenia razem z grochem, ciasto ostudź.

Krem: Do rondelka wlej śmietanę kremówkę. Białą czekoladę połam na kawałki, dodaj do rondelka, włóż masło. Podgrzewaj na małym ogniu, mieszając, aż czekolada się rozpuści (powinna powstać kremowa konsystencja).

Krem przestudź, wylej na ciasto. Schłodź. Wstaw do lodówki na 12 godzin, aby krem mocno stężał. Tartę udekoruj pokrojonymi truskawkami, posyp startą białą czekoladą i obłóż listkami mięty.

***

Zobacz także:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ewa gotuje": Sałatka z wołowiną i jajkiem poszetowym Polsat

Przekaż 1% na pomoc dzieciom - darmowy program TUTAJ>>>