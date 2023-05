Szparagi. Można je grillować, zrobić z nich zupę, dodać do sałatki albo, jak radzi Ewa Wachowicz, zapiec na kruchym cieście. Jednak zanim przejdziemy do gotowania, najpierw zakupy. Jak wiadomo, podstawą każdego dania są dobrej jakości składniki. Jak wybrać idealne szparagi? Zwróć uwagę na ich główki. Powinny być zwarte i zamknięte, a końcówki wilgotne. Ważna jest również barwa szparagów, powinna być jednolita zielona. Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia, przebarwienia - lepiej zrezygnuj z zakupu. Pamiętaj, że najlepsze zielone szparagi to te, które są jędrne i niezbyt grube.

Jak przygotować szparagową tartę? Oto przepis.

Składniki na tartę ze szparagami

300 g mąki

150 g masła

2 jajka

1/3 łyżeczki soli

Nadzienie:

2 pęczki szparagów

4 jajka

2 szklanki śmietany 12-18 proc.

300 g sera żółtego

szczypta gałki muszkatołowej

sól

pieprz

Przygotowanie tarty ze szparagami według przepisu Ewy Wachowicz

Tarta z zielonymi szparagami / Ewa Wachowicz

Mąkę przesiać na stolnicę. Dodać zimne masło i posiekać. Posolić. Zrobić kopczyk, w kopczyku dołeczek. Wybić jajka. Wymieszać nożem, następnie szybko wyrobić ciasto. Włożyć do zamykanego pojemnika i na 1/2 godziny wstawić do lodówki. Schłodzone ciasto lekko zagnieść, rozwałkować i przełożyć do wysmarowanej masłem foremki na tartę (średnica 32 cm). Nakłuć widelcem. Przykryć papierem do pieczenia i obciążyć kulkami ceramicznymi lub grochem. Wstawić na 15 minut do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C. Po tym czasie usunąć papier i piec przez kolejny kwadrans. Zrobić farsz. Jaja wybić do miski i roztrzepać. Dodać śmietanę. Połowę sera zetrzeć na grubych oczkach, resztę pokroić w kostkę. Wrzucić do jajek ze śmietaną. Szparagi umyć i osuszyć. Odłamać zdrewniałe końcówki. Główki odciąć i odłożyć. Łodyżki pokroić w grube plastry i wrzucić do farszu. Przyprawić świeżo otartą gałką muszkatołową, solą i pieprzem. Wymieszać i przełożyć na podpieczony spód. Na wierzchu ułożyć główki szparagów. Wstawić na 1/2 godziny do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C. Podawać na ciepło lub na zimno.

