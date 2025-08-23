Makaron z ziemniakami prosto z Neapolu

Makaron z ziemniakami, czyli po włosku pasta e patate to znane i lubiane danie obiadowe, które serwowane jest w wielu, neapolitańskich restauracjach. Bazę posiłku stanowią rzecz jasna ziemniaki i makaron, ale można dodawać do niego różnego rodzaju przyprawy, sery czy warzywa, urozmaicając smak dania.

Do przygotowania makaronu z ziemniakami potrzebujesz:

250 g makaronu Penne Rigate,

700 g ziemniaków,

30 g oliwy,

40 g cebuli,

świeży lub suszony rozmaryn,

świeży lub suszony tymianek,

sól i pieprz.

Makaron z ziemniakami - przepis

Zaczynamy od obrania ziemniaków, które następnie kroimy w małą kostkę i dokładnie myjemy. Cebulę siekamy w drobną kostkę.

Na patelni podgrzewamy oliwę, następnie dodajemy cebulę i podsmażamy. Gdy cebula się zeszkli, dodajemy pokrojone ziemniaki wraz z rozmarynem. Ostrożnie i powoli dodajemy niewielką ilość wody, tak by ziemniaki mogły się gotować. Ziemniaki wraz z cebulą i rozmarynem gotujemy na patelni przez ok. 20 minut, do momentu aż zrobią się miękkie, ale nie będą się rozpadać.

W tym czasie, gdy nasze ziemniaki się gotują, pora na ugotowanie makaronu w posolonej wodzie. Nasz makaron powinien być al dente. Ugotowany makaron dodajemy na patelnię do reszty składników i całość mieszamy. Opcjonalnie możemy dolać odrobinę wody po gotowaniu makaronu.

Na sam koniec dodajemy tymianek, doprawiamy solą i pieprzem, ponownie mieszamy. Podając makaron z ziemniakami, skrapiamy danie niewielką ilością oliwy. Gotowe!

