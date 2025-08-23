Od września nowy, obowiązkowy przedmiot w szkołach

Minister Edukacji Barbara Nowacka podpisała 6 marca br. projekty rozporządzeń w sprawie podstawy programowej przedmiotu edukacja obywatelska.

Konsultacje i opiniowanie projektów rozporządzeń trwały od 31 października do 21 listopada 2024 r. i wyniku przesłanych uwag, dokonano pewnych zmian i uzupełnień. W związku z tym zdecydowano, że przedmiot edukacja obywatelska będzie obowiązkowy.

Ośrodek Rozwoju Edukacji wskazuje, że podczas lekcji edukacji obywatelskiej i podejmowanych aktywności uczniowie nauczą się identyfikowania problemów, proponowania rozwiązań i aktywnego uczestnictwa w realizacji działań społecznych. Ponadto poznają mechanizmy funkcjonowania systemu politycznego i społecznego Polski, ale także nauczą się praktycznych umiejętności - jak działa samorząd, czym jest debata publiczna czy jak skutecznie bronić swoich praw.

Edukacja obywatelska będzie nauczana od 1 września 2025 r. w liceach i technikach w wymiarze trzech godzin w cyklu kształcenia oraz w szkołach branżowych I stopnia w wymiarze dwóch godzin w cyklu kształcenia.

"Bardzo się cieszę, że ten potrzebny we współczesnym świecie przedmiot staje się realny i namacalny, przygotuje młode osoby do życia we współczesnym świecie, da im poczucie sprawczości, da im praktyczne umiejętności i poczucie dumy i patriotyzmu" - powiedziała Barbara Nowacka.

Jakie zmiany czekają uczniów w nowym roku szkolnym?

Od września br. liczbę godzin na lekcje religii i etyki zmniejszono do jednej tygodniowo. Przed zmianą były to dwie godziny tygodniowo. Ponadto, jak wskazuje serwis Infor - lekcje religii lub etyki będą mogły odbywać się tylko bezpośrednio przed lub po obowiązkowych zajęciach szkolnych.

Kolejna, istotna zmiana, która zacznie obowiązywać od nadchodzącego roku szkolnego, to wprowadzenie nowego przedmiotu w postaci edukacji zdrowotnej. Przedmiot będzie nauczany w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od września 2025 roku.

Edukacja zdrowotna zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Przedmiot jest przewidziany dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i a także klas I-III szkół ponadpodstawowych - liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia. Edukacja zdrowotna będzie przedmiotem nieobowiązkowym.

