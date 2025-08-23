Jeśli spotkasz ją na swojej drodze, nie pozwól jej odejść. Wspaniała przyjaciółka

Karolina Woźniak

Nie boi się wyzwań i trudów życia, bo z pokorą stawia im czoła. Jest wierną przyjaciółką, oddaną bliskim. To kobieta ambitna i szczera. Roberta jest uwielbiana przez otoczenie i nie ma się czemu dziwić. Jeśli spotkasz ją na swojej drodze, postaraj się o umocnienie Waszych relacji. Roberta to przyjaciółka na całe życie.

Jeśli spotkasz ją na swojej drodze, nie pozwól jej odejść. Wspaniała przyjaciółka
Jeśli spotkasz ją na swojej drodze, nie pozwól jej odejść. Wspaniała przyjaciółka123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Pochodzenie i znaczenie imienia Roberta
  2. Popularność imienia Roberta w Polsce
  3. Kiedy Roberta obchodzi imieniny?
  4. Roberta - zdrobnienia imienia
  5. Znane osoby o imieniu Roberta
  6. Cechy osób o imieniu Roberta
  7. Roberta - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Roberta

Roberta to żeńskie imię pochodzenia germańskiego. Powstało od słów hrod, co oznacza sława, i beraht - jasna, bystra.

Popularność imienia Roberta w Polsce

Roberta to bardzo oryginalne imię. W Polsce trudno znaleźć noszącą je kobietę.

Kiedy Roberta obchodzi imieniny?

Roberta może obchodzić imieniny 17 kwietnia, 29 kwietnia, 13 maja, 7 czerwca lub 18 lipca.

Roberta - zdrobnienia imienia

W jaki sposób można zwracać się do kobiety o imieniu Roberta? Do popularnych określeń należą:

  • Robcia,
  • Robka,
  • Roba,
  • Robertka,
  • Robinka,
  • Berta,
  • Bercia.

Znane osoby o imieniu Roberta

Choć Roberta to rzadko spotykane imię w Polsce, to na świecie wiele znanych kobiet było nazwanych właśnie w ten sposób. Wśród nich warto wyróżnić takie postaci jak:

  • Roberta Flack - amerykańska wokalistka,
  • Roberta Vinci - włoska tenisistka,
  • Roberta Bondar - kanadyjska astronautka,
  • Roberta Bruni - włoska lekkoatletka,
  • Roberta Fiandino - włoska biathlonistka,
  • Roberta Williams - amerykańska projektantka gier komputerowych.

Szukasz znaczenia swojego imienia? Sprawdź w imienniku

Wszystko o znakach zodiaku
Wszystko o znakach zodiaku123RF/PICSEL

Cechy osób o imieniu Roberta

Jaka jest kobieta o imieniu Roberta? Ambitna, pracowita i gotowa do stawiania kolejnych trudnych kroków w życiu prywatnym i zawodowym. Otacza się wieloma przyjaciółmi, bo z łatwością nawiązuje relacje. Trwa w nich w pełnej szczerości i lojalności. Jest zrównoważona, nawet w obliczu prawdziwych życiowych wyzwań. Roberta jest zawsze gotowa do pomocy. Bliscy twierdzą, że ma wielkie serce.

Zobacz również:

Piękne, ale problematyczne. Te modne imiona są najczęściej przekręcane
Astrologia

Modne, ale trudne. Imiona, które wszyscy przekręcają

Karolina Woźniak

Roberta - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Roberta to kobieta, która w pracy wykorzystuje ogromne pokłady wyobraźni. Może być artystką, poetką, ale też psycholożką czy terapeutką.

Szczęśliwymi kamieniami są dla Roberty tygrysie oko i koral.

Źródła: dane.gov.pl

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiająINTERIA.PL

Najnowsze