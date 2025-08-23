Pochodzenie i znaczenie imienia Roberta

Roberta to żeńskie imię pochodzenia germańskiego. Powstało od słów hrod, co oznacza sława, i beraht - jasna, bystra.

Popularność imienia Roberta w Polsce

Roberta to bardzo oryginalne imię. W Polsce trudno znaleźć noszącą je kobietę.

Kiedy Roberta obchodzi imieniny?

Roberta może obchodzić imieniny 17 kwietnia, 29 kwietnia, 13 maja, 7 czerwca lub 18 lipca.

Roberta - zdrobnienia imienia

W jaki sposób można zwracać się do kobiety o imieniu Roberta? Do popularnych określeń należą:

Robcia,

Robka,

Roba,

Robertka,

Robinka,

Berta,

Bercia.

Znane osoby o imieniu Roberta

Choć Roberta to rzadko spotykane imię w Polsce, to na świecie wiele znanych kobiet było nazwanych właśnie w ten sposób. Wśród nich warto wyróżnić takie postaci jak:

Roberta Flack - amerykańska wokalistka,

Roberta Vinci - włoska tenisistka,

Roberta Bondar - kanadyjska astronautka,

Roberta Bruni - włoska lekkoatletka,

Roberta Fiandino - włoska biathlonistka,

Roberta Williams - amerykańska projektantka gier komputerowych.

Cechy osób o imieniu Roberta

Jaka jest kobieta o imieniu Roberta? Ambitna, pracowita i gotowa do stawiania kolejnych trudnych kroków w życiu prywatnym i zawodowym. Otacza się wieloma przyjaciółmi, bo z łatwością nawiązuje relacje. Trwa w nich w pełnej szczerości i lojalności. Jest zrównoważona, nawet w obliczu prawdziwych życiowych wyzwań. Roberta jest zawsze gotowa do pomocy. Bliscy twierdzą, że ma wielkie serce.

Roberta - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Roberta to kobieta, która w pracy wykorzystuje ogromne pokłady wyobraźni. Może być artystką, poetką, ale też psycholożką czy terapeutką.

Szczęśliwymi kamieniami są dla Roberty tygrysie oko i koral.

Źródła: dane.gov.pl

