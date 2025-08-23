Jeśli spotkasz ją na swojej drodze, nie pozwól jej odejść. Wspaniała przyjaciółka
Nie boi się wyzwań i trudów życia, bo z pokorą stawia im czoła. Jest wierną przyjaciółką, oddaną bliskim. To kobieta ambitna i szczera. Roberta jest uwielbiana przez otoczenie i nie ma się czemu dziwić. Jeśli spotkasz ją na swojej drodze, postaraj się o umocnienie Waszych relacji. Roberta to przyjaciółka na całe życie.
Spis treści:
Pochodzenie i znaczenie imienia Roberta
Roberta to żeńskie imię pochodzenia germańskiego. Powstało od słów hrod, co oznacza sława, i beraht - jasna, bystra.
Popularność imienia Roberta w Polsce
Roberta to bardzo oryginalne imię. W Polsce trudno znaleźć noszącą je kobietę.
Kiedy Roberta obchodzi imieniny?
Roberta może obchodzić imieniny 17 kwietnia, 29 kwietnia, 13 maja, 7 czerwca lub 18 lipca.
Roberta - zdrobnienia imienia
W jaki sposób można zwracać się do kobiety o imieniu Roberta? Do popularnych określeń należą:
- Robcia,
- Robka,
- Roba,
- Robertka,
- Robinka,
- Berta,
- Bercia.
Znane osoby o imieniu Roberta
Choć Roberta to rzadko spotykane imię w Polsce, to na świecie wiele znanych kobiet było nazwanych właśnie w ten sposób. Wśród nich warto wyróżnić takie postaci jak:
- Roberta Flack - amerykańska wokalistka,
- Roberta Vinci - włoska tenisistka,
- Roberta Bondar - kanadyjska astronautka,
- Roberta Bruni - włoska lekkoatletka,
- Roberta Fiandino - włoska biathlonistka,
- Roberta Williams - amerykańska projektantka gier komputerowych.
Cechy osób o imieniu Roberta
Jaka jest kobieta o imieniu Roberta? Ambitna, pracowita i gotowa do stawiania kolejnych trudnych kroków w życiu prywatnym i zawodowym. Otacza się wieloma przyjaciółmi, bo z łatwością nawiązuje relacje. Trwa w nich w pełnej szczerości i lojalności. Jest zrównoważona, nawet w obliczu prawdziwych życiowych wyzwań. Roberta jest zawsze gotowa do pomocy. Bliscy twierdzą, że ma wielkie serce.
Roberta - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Roberta to kobieta, która w pracy wykorzystuje ogromne pokłady wyobraźni. Może być artystką, poetką, ale też psycholożką czy terapeutką.
Szczęśliwymi kamieniami są dla Roberty tygrysie oko i koral.
Źródła: dane.gov.pl