Proponuje także przepisy na zdrowe posiłki z produktów, które bez problemu znajdziemy w osiedlowych sklepach. W jednym z filmików ekspert ds. żywienia wybrał się do Żabki, by przekonać się, czy wśród proponowanych przez dyskont gotowych dań obiadowo-lunchowych znajdzie się zdrowy, pełnowartościowy posiłek dla "zabieganych". Okazało się, że znalazł aż trzy propozycje, które dostarczą nam niezbędnych składników odżywczych, a wystarczy je tylko podgrzać .

Krem z pomidorów to zdrowa i szybka propozycja na obiad

Krem z pomidorów to zdrowa i szybka propozycja na obiad materiały prasowe

W instagramowej rolce doktor dietetyki wymienia trzy propozycje obiadowe idealne do pracy lub na szybki lunch w domu:

krem z pomidorów - jak przyznaje Michał Wrzosek, pomidory pełne są dobroczynnych składników, w tym likopenu, a jeśli dodamy do podgrzanego kremu źródło białka, stworzymy pełnowartościowy, zdrowy posiłek

W innej rolce ten sam ekspert żywieniowy odradza natomiast zakup gotowych hamburgerów z tego samego sklepu: - To najgorszy burger z Żabki. Warzywa to tu nie uświadczymy - mówi na nagraniu. Raz na jakiś czas zjedzony hamburger nie zaszkodzi, ale ten proponowany przez Żabkę, po przeanalizowaniu składu i otwarciu opakowania przez Michała Wrzoska jest oceniany wręcz fatalnie. - Mamy tu potencjalnie rakotwórczą wołowinę, ser i boczek, konserwanty, emulgatory i substancje żelujące. To wszystko ma szkodliwy wpływ na nasze zdrowie - przestrzega. Mowa o burgerach w różnych wariantach smakowych, które podgrzewa się w mikrofali.