Kiedy najlepiej jeść cukinię?

Trwa właśnie najlepszy moment na zajadanie się cukinią. To przepyszne właśnie teraz możemy dostać cukinię niesamowicie świeżą i pełną głębokiego smaku. Warto zatem postawić na jeden ze sprawdzonych przepisów, dzięki któremu przeniesiemy się do Włoch, a przewodniczką tej kulinarnej podróży będzie oczywiście Ewa Wachowicz.

Jak zrobić spaghetti z sosem z cukinii?

Przede wszystkim musimy wyposażyć się w kilka niezbędnych składników:

dwie cukinie,

dwa pomidory malinowe,

jedna cebula,

cztery ząbki czosnku,

jedna szklanka białego, wytrawnego wina,

jedna łyżka oliwy,

suszone oregano,

świeża bazylia,

sól,

pieprz,

parmezan.

Zaczynamy od obrania czosnku i posiekania go na plasterki. Jedną cebulę kroimy na drobną kostkę. Na rozgrzaną patelnię wlewamy oliwę, dodajemy czosnek wraz cebulę i szklimy warzywa. Cukinię dokładnie myjemy, przecinamy na pół i kroimy na półplasterki. Tak przygotowaną cukinię dodajemy na patelnię do czosnku i cebuli i wszystko podsmażamy, aż cukinia lekko zmięknie, od czasu do czasu mieszając.

Czas na pomidory. Owoce sparzamy we wrzątku i obieramy ze skórki. Następnie kroimy w kostkę i dodajemy do cebuli, czosnku i cukinii. Całość doprawiamy solą i zmielonym pieprzem, a po chwili zalewamy winem. Zmniejszamy moc pod patelnią, dodajemy suszone oregano i dusimy wszystko przez kilkanaście minut.

Ugotowany makaron przekładamy do patelni z warzywami, dodajemy listki świeżej bazylii oraz płatki parmezanu. Gotowe!