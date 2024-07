Gdy białka będą ubite dodajemy do nich żółtka i miksujemy całość.

Mąkę przesiewamy do miski. Przesianą dodajemy stopniowo do jajek, mieszamy, wlewamy szklankę wody gazowanej i olej - partiami, naprzemiennie, po każdej porcji mieszamy całość. Dodajemy proszek do pieczenia i aromat, mieszamy jeszcze chwilę.