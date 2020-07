Tort serwowany jako danie obiadowe? Tak, to możliwe! Pod warunkiem, że zostanie on wykonany z... wątróbki. Taki przysmak z pewnością zaskoczy wszystkich domowników.

Zdjęcie Oryginalny sposób podawania wątróbki /123RF/PICSEL

Składniki 1/2 kg wątróbki

1 duża marchewka

1/2 pietruszki

2 cebule

2 ząbki czosnku

2 jajka

1/2 garści szczypiorku

3-4 łyżki mąki pszennej

1/2 łyżeczki sody

100 ml mleka

6 łyżek majonezu

masło

sól, pieprz

opcjonalnie: zielenina, plastry pomidorów

1. Oczyszczoną wątróbkę podsmażamy, studzimy, przepuszczamy przez maszynkę do mielenia mięsa.



2. W misce łączymy zmieloną wątróbkę, jajka, sodę i mąkę, doprawiamy całość. Mieszamy, aż do uzyskania możliwie jednolitej konsystencji. Dodajemy mleko, ponownie mieszamy. Wylewamy masę partiami na patelnię - na rozgrzanym tłuszczu smażymy wątróbkowe placki. Z podanej ilości składników powinniśmy otrzymać 6-7 mniejszych placków lub 5 większych.



3. Pietruszkę i marchewkę ścieramy na tarce, czosnek, szczypiorek i cebule rozdrabniamy. Podsmażamy warzywa na maśle, aż cebula się zeszkli. Zdejmujemy z ognia, zostawiamy do przestudzenia. Łączymy z 6-ma łyżkami majonezu, mieszamy.



4. Układamy warstwy tortu: na spodzie kładziemy wątróbkowy placek, na nim rozprowadzamy masę warzywną. W ten sposób dokładamy kolejne "piętra". Wstawiamy torcik do lodówki na całą noc. Przed podaniem wierzch możemy udekorować startym serem i wybraną zieleniną, np. listkami rukoli czy zieloną pietruszką. Możemy też wyłożyć na wierzchu plastry pomidorów.



