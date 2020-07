Torciki z owocami

Najlepiej smakują latem! Owoce takie jak porzeczki, maliny czy borówki dodają ciastom wyśmienity, orzeźwiający smak.

Zdjęcie Ciasto z porzeczkami /123RF/PICSEL

Porzeczkowa kopuła z pomarańczą

Składniki - spód 1 pomarańcza

1 kostka masła

1 op. cukru waniliowego

1 szkl. cukru

4 jajka

2 szkl. mąki

1 op. proszku do pieczenia

20 dag czarnych porzeczek

tłuszcz i mąka do foremki Składniki - masa 15 dag czarnych porzeczek

1 szkl. śmietany kremówki

1 op. serka waniliowego homogenizowanego

Sposób przygotowania

1. Pomarańczę polej wrzątkiem, wytrzyj do sucha, zetrzyj skórkę i wyciśnij sok. 20 dag porzeczek umyj, dobrze osusz, oderwij od gałązek.



2. Masło utrzyj z cukrem i cukrem waniliowym. Dodaj skórkę z pomarańczy. Do masy maślanej kolejno wbij jajka. Całość dobrze wymieszaj mikserem. Mąkę przesiej z proszkiem do pieczenia, porcjami wsyp do ucieranej masy. Dolej 1/3 soku wyciśniętego z pomarańczy. Wrzuć porzeczki. Wymieszaj. Formę do tarty (o śr. 30 cm) posmaruj tłuszczem i oprósz mąką. Nałóż do niej ciasto. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do 175 st. Piecz przez 40 minut. Wystudź.



3. Porzeczki na masę umyj, osusz, oderwij od gałązek, zmiksuj, przetrzyj. Śmietanę ubij z serkiem i resztą soku z pomarańczy. Do masy dodaj mus porzeczkowy, przemieszaj widelcem, by powstał marmurkowy wzorek. Spód odwróć do góry dnem. Nałóż krem, formując kopułę. Udekoruj (np. czarnymi porzeczkami).