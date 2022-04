Spis treści: 01 Tradycyjna pascha wielkanocna

Co oznacza pascha dla chrześcijan? Ta piękna i pyszna potrawa ma głęboką symbolikę. Pascha wielkanocna jest formowana na kształt stożka. Kształt ściętej piramidy ma symbolizować grób Chrystusa.

Tradycyjna pascha wielkanocna

Pascha wielkanocna to tradycyjna wielkanocna potrawa przygotowywana z twarogu, mleka, śmietany, masła, cukru, wanilii i bakalii. Ostatnie z dwóch składników mają symbolizować dobrobyt i bogactwo.

Pascha jest zwykle bardzo słodka, podawana w postaci ściętej piramidki dekorowanej rodzynkami i pomarańczową skórką. Obok mazurków, babek cytrynowych czy serników, jest jednym z kulinarnych symboli świąt wielkanocnych. Chociaż nieco zapomnianym.

Potrawa przywędrowała do Polski ze wschodu. Dawniej regularnie gościła na wielkanocnym stole i była jednym z ulubionych świątecznych przysmaków Polaków. Popularnością cieszyła się zwłaszcza wśród mieszkańców Kresów Wschodnich.

Pascha wielkanocna - jak ją zrobić?

Pascha jest łatwa i szybka w przygotowaniu. Swoim smakiem przypomina sernik, jest podawana na zimno. Ważnym elementem są tutaj bakalie i ser twarogowy.

Jakie bakalie dodać do paschy? Wielkanocny deser powinien zawierać dużo rodzynek, migdałów, skórki pomarańczowej i suszonych moreli. Warto pamiętać również o świeżej wanilii.

Zdjęcie Pascha jest łatwa i szybka w przygotowaniu. Swoim smakiem przypomina sernik, jest podawana na zimno / 123RF/PICSEL

Jaki twaróg na paschę?

W sklepach znajdziemy twaróg o różnej zawartości tłuszczu. Aby pascha nie zawiodła swoim smakiem, warto postawić na ten jak najlepszej jakości. Chodzi o zbity, niekwaśny twaróg w kostce. Powinien być gładki w przekroju, a obecność grudek czy serwatki mogą świadczyć o nieprawidłowym procesie produkcji.

Unikajmy sera w wiaderkach, który jest zazwyczaj mieszanką sernikową z dodatkiem śmietany, masła czy innych składników. Pamiętajmy, że jeśli ser będzie zbyt rzadki, to pascha się rozpłynie. Dlatego postawmy na tradycyjny twaróg w kostce.

Przepis na paschę wielkanocną wg Magdy Gessler

Chociaż pascha jest nieco zapomnianym elementem wielkanocnego stołu, to nic nie stoi na przeszkodzie, by powrócić do tej jakże pysznej tradycji.

Warto przygotować ją w odsłonie proponowanej przez Magdę Gessler. Ten przepis zawsze się sprawdzi!

Zdjęcie Magda Gessler wie najlepiej, jak przygotować smaczną wielkanocną paschę / Artur Zawadzki/REPORTER / East News

Pascha wielkanocna wg Magdy Gessler

Składniki

1 kg tłustego twarogu

250 g masła

1,5 szklanki śmietany 22 proc.

4 laski wanilii

200 g cukru pudru

8 żółtek

1 cytryna

75 g rodzynek

50 g kandyzowanej skórki pomarańczowej

100 g orzechów włoskich

koniak do namoczenia rodzynek

Sposób przygotowania

Zmiel twaróg trzy razy w maszynce do mięsa, a następnie wymieszaj go ze śmietaną, aby powstała jednolita masa. Rodzynki namocz w koniaku (powinien je przykryć) i posiekaj orzechy. Miękkie już masło utrzyj z cukrem pudrem i wyskrobanymi z laski ziarenkami wanilii. Do masy dodawaj po jednym żółtku, w tym samym czasie ucieraj całość. Sparz cytrynę, zetrzyj z niej skórkę i dodaj do masy. Następnie wymieszaj masę twarogową z masą jajeczno-maślaną. Dodaj odsączone rodzynki, skórkę pomarańczową i orzechy. Na koniec przełóż masę na sito wyłożone gazą, obciąż z wierzchu, by odsączyć paschę i wstaw do lodówki. Deser powinien spędzić w niej całą noc. Następnego dnia przełóż deser na talerz i udekoruj.

