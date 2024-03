Święta Wielkanocne to czas, gdy wiele rodzin zbiera się przy wspólnym stole, by w otoczeniu najbliższych osób celebrować ten wyjątkowy okres. Nie może obyć się bez smacznych dań — niejedna pozycja z menu jest zarezerwowana wyłącznie na tę okazję i jest przygotowywana ze szczególną starannością.

Nie nadają się do schowania w zamrażarce. Ugotowane białko pod wpływem niskiej temperatury staje się lekko przezroczyste, wodniste, a jednocześnie gumowate. Powodem tego stanu rzeczy jest duża zawartość wody w ich składzie. Do mrożenia nadają się jedynie surowe białko i żółtko — po wcześniejszym oddzieleniu ich od siebie.

Mowa o majonezie. Niezależnie od tego, czy korzystasz z domowej wersji przysmaku, czy bazujesz na produkcie ze sklepowej półki. Majonez ma tendencję do rozdzielania się podczas procesu mrożenia i rozmrażania, co prowadzi do niepożądanej zmiany jego konsystencji i smaku. Kremowa i apetyczna struktura przechodzi do przeszłości. To produkt, którego nie należy magazynować i należy go zjeść możliwie jak najszybciej. Wszystko przez ryzyko rozwijania się szkodliwych bakterii. Tak samo nie należy mrozić dań, zwłaszcza sałatek, które w swoim składzie zawierają majonez.