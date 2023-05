Jakość żywności XXI wieku

Nikogo dziś nie dziwi, że powszechnie dostępna w sprzedaży żywność pozostawia wiele do życzenia. Powodów pogorszenia jej jakości jest bardzo dużo, i nie wszystkie wynikają ze złej woli rolników czy chęci powiększenia zysków kosztem zdrowia konsumentów. Wiele osób wciąż z nostalgią i nieskrywanym żalem wspomina: "a, bo moja babcia, to...", "a u moich dziadków, to dopiero było jedzenie!".

Weźmy pod uwagę, że 100 lat temu nasi przodkowie żyli w dużo mniej zanieczyszczonym środowisku. Mowa o glebie, wodzie i powietrzu, czyli czynnikach, które mają bezpośredni wpływ na jakość produktów rolnych.

Zdjęcie Winą za "skapciałe" ogórki zazwyczaj obarcza się zbyt intensywne nawożenie, zarówno preparatami chemicznymi, jak i naturalnymi / 123RF/PICSEL

Uprawa roślin nie odbywała się na tak dużą skalę, więc ziemia nie była aż tak wyjałowiona, jak obecnie. Dziś dochodzą jeszcze kłopoty związane ze stosowaniem nawozów sztucznych i preparatów chemicznych, które mają chronić uprawy przed chorobami i szkodnikami (zwłaszcza w szklanych i foliowych tunelach), ale mogą kumulować się w warzywach.

To wszystko sprawia, że dziś produkty spożywcze nie mogą mieć tej samej wartości odżywczej co te, którymi odżywiali się nasi przodkowie. Owszem, teoretycznie, mamy dostęp do produktów ekologicznych. Warto się jednak zastanowić jaki procent społeczeństwa jest w stanie kupować wyraźnie droższe produkty z upraw ekologicznych, skoro w wielu rodzinach zwykła żywność zaczyna być towarem niemal luksusowym.

Uprawa we własnym ogródku

Popularność rodzinnych ogródków działkowych wzrosła w czasie pandemii. Dziś coraz więcej osób interesuje się takimi obiektami, nie tylko z uwagi na wypoczynek, ale również w celu uprawy warzyw i owoców na własny użytek.

Ci, którzy mogą sobie na to pozwolić, kupują działki poza miastem, a osoby, które od lat mieszkają na terenach wiejskich z większym zapałem wracają do uprawy plonów, przynajmniej na potrzeby swojej rodziny. Jednymi z najważniejszych warzyw w polskich ogródkach są ogórki. Wszak kiszone są ważnym elementem naszej tradycji kulinarnej.

Kiszone ogórki - symbol zdrowia

Zdjęcie Ogórki kiszone są zdrowym dodatkiem do posiłków / Roman Lipczyński / Agencja FORUM

Obok kiszonej kapusty, kiszone ogórki są w wielu polskich domach najważniejszym elementem dobrze wyposażonej spiżarki. O ich walorach odżywczych i zdrowotnych świadczy przede wszystkim korzystny wpływ na mikrobiotę jelitową, a dobra kondycja jelit to lepsze zdrowie, odporność i samopoczucie.

Jak zrobić dobre kiszone ogórki?

Proces kiszenia ogórków nie jest dla nikogo tajemnicą, nie wymaga też specjalnych umiejętności. Warunkiem podstawowym są dobrej jakości warzywa. Jak powszechnie wiadomo, jeśli kupimy ogórki z uprawy, w której stosowano duże dawki nawozów sztucznych, po ukiszeniu otrzymamy bardzo miękkie ogórki. Konsystencja na pewno nie będzie ich atutem.

Dlaczego jednak ten sam problem może pojawić się w przypadku ogórków z własnej działki, co do których mamy pewność, że nie stosowano żadnych chemicznych nawozów?

Zdjęcie Choć sezon na wekowanie ogórków wciąż przed nami, już dziś warto zastanowić, w jaki sposób zadbać o kondycję ogórków przed kiszeniem. Zwłaszcza, gdy korzystamy z własnych upraw / 123RF/PICSEL

Zmiany klimatyczne i jakość warzyw

Na naszej szerokości geograficznej, coraz częściej mamy ekstremalnie suche lato, niemal tropikalne temperatury i brak deszczu odbijają się na plonach. Wielu działkowców szuka sposobów na nawodnienie swoich warzyw.

Jak mówi polskie porzekadło: "lepsze jest wrogiem dobrego". Przekonało się o tym pewne małżeństwo, które darzy ogórki kiszone szczególnym sentymentem. Jak zwykli powtarzać, w ich domu może wszystkiego zabraknąć, ale kiszone ogórki muszą być.

Ostatniego upalnego lata postanowili zasilić wodę, którą co wieczór podlewali warzywa poszatkowaną pokrzywą. Jak wiadomo, ten chwast jest prawdziwą bombą składników biologicznie aktywnych. W efekcie zebrali dorodne ogórki, jednak ukiszone okazały się dla nich wielkim rozczarowaniem. Nie zmieniły smaku, ale były zdecydowanie zbyt miękkie. Okazuje się, że nawet naturalne nawożenie nie zawsze jest korzystne, zwłaszcza po etapie kwitnienia, a szczególnie wtedy, gdy roślina wyda już owoce - w tym przypadku ogórki.