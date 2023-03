Ogórek zielony to warzywo, które cieszy się ogromną popularnością w Polsce z uwagi na swoje szerokie zastosowanie w kuchni, a także prozdrowotne właściwości. Ogórki gruntowe popularne w ogrodach są proste w uprawie. Sprawa jednak trochę się komplikuje, jeśli chcemy zasadzić lub zasiać je w doniczkach. Nie jest to jednak niemożliwe!

Jak wysiewać i sadzić ogórki na balkonie? Istotna data

Przed sadzeniem musimy dobrać odpowiednią donicę. Do uprawy ogórka możemy użyć zarówno glinianych, czy plastikowych donic, jak i skrzynek. Muszą mieć one otwory na dnie, które umożliwią odpływ nadmiaru wody, a także zapewnią dobrą wentylację korzeni. Pojemniki powinny mieć minimum 10 litrów, jednak najlepszym rozmiarem będzie 20 litrów.

Nasiona odmian ogórków, które chcemy uprawiać na balkonie, musimy wysiać pomiędzy 15 a 30 kwietnia. Istnieją dwie możliwości. Nasiona możemy wysiać od razu do skrzynki lub doniczki, lub przygotować z nich rozsadę. Siejąc ogórki w dużych pojemnikach, musimy pamiętać o zapewnieniu im odpowiedniego podłoża. Gleba powinna być żyzna, próchnicza i przepuszczalna o pH w przedziale 6,0-7,2. Nasiona wysiewamy na głębokość 1 centymetra w równych odstępach.

Nieco skuteczniejszym sposobem może okazać się wysianie nasion do niewielkich doniczek torfowych. Są one biodegradowalne, zapewniają optymalną wilgoć i temperaturę. Po około miesiącu od siewu, gdy roślina wytworzy 2-3 liście właściwe, będzie ona gotowa na przesadzenie do większej donicy lub skrzynki. Dzięki poprzedniemu umieszczeniu nasion w doniczkach torfowych możemy przeprowadzić ten zabieg w prosty i szybki sposób. Wystarczy, że w całości włożymy ją do docelowego pojemnika, a następnie przysypiemy wszystko ziemią. Po pewnym czasie doniczka torfowa się rozłoży, a sadzonka będzie mogła rozwinąć korzenie w nowym miejscu. W donicy o wielkości od 10 do 20 litrów powinniśmy zasadzić tylko jedną sadzonkę ogórka.

Należy pamiętać, że ogórki są ciepłolubne, dlatego w pierwszych tygodniach po wysianiu warto trzymać je w ciepłych pomieszczeniach i wystawiać na balkon tylko w słoneczne dni (minimum 10-15 stopni Celsjusza). Dopiero w połowie maja mogą trafić na balkon na stałe.

Zdjęcie Ogórki źle znoszą przesadzanie, dlatego sianie ich nasion do doniczek torfowych jest doskonałym rozwiązaniem / 123RF/PICSEL

Wymagania

Do zdrowego wzrostu i obfitego owocowania ogórki potrzebują dużo ciepła. Najlepszym miejscem na ich uprawę jest dobrze nasłonecznione stanowisko oraz temperatura od 18 do 30 stopni Celsjusza. Ogórki będą najlepiej rosły na balkonach południowych i zachodnich. Ich podłoże powinno być żyzne i zawsze wilgotne. W okresie suchym rosnące w doniczkach ogórki powinny być podlewane codziennie, a czasami i kilka razy w ciągu jednego dnia. Należy jednak pamiętać, że ziemia pod ogórkami powinna być wilgotna, ale nie mokra. Rośliny te źle znoszą przesuszenie, które skutkuje zmniejszeniem plonów, a także wytworzeniem gorzkiego smaku owoców.

Bardzo ważnym zabiegiem jest nawożenie tych roślin. Ziemię pod uprawę warto wzbogacać kompostem lub obornikiem. W sklepach ogrodniczych można również kupić gotowy nawóz bogaty w potas. Roślinę należy zasilać taką odżywką co około dwa tygodnie.

Ogórki rosnące w doniczkach lub skrzynkach najlepiej uprawiać w pionie. Niestety roślina ta nie potrafi samodzielnie piąć się w górę. Z tego powodu ważne jest zadbanie o odpowiednią podporę dla ogórka. Może być to balustrada balkonu, kratki, a także stelaż. Dzięki takim rozwiązaniom roślina będzie zajmowała mniej miejsca, a także będzie świetnie zdobiła balkon.

Zdjęcie Ogórki muszą mieć wilgotne podłoże, dlatego latem należy często je podlewać / 123RF/PICSEL

Jakie gatunki ogórka uprawiać w doniczce?

Wybór odpowiedniego gatunku jest bardzo istotny. Mimo że na balkonie możemy spróbować uprawiać każdą odmianę ogórka, niektóre mogą być szczególnie problematyczne, co może przełożyć się na brak plonów. Z tego powodu warto wybrać odmianę, która będzie dobrze rosła w doniczce, a także charakteryzuje się wysoką plennością. Najczęstszym problemem w uprawie ogórków jest ich podatność na choroby np. wirusa mozaiki czy mięczniaka. Istnieją jednak odmiany, które wykazują doskonałą odporność na wszelkie choroby.

Najlepszymi gatunkami do uprawy na balkonie będą te oznaczone symbolem F1. Są to tzw. odmiany heterozyjne, czyli inaczej mieszańcowe. Powstają one przez naturalne krzyżowanie tradycyjnych odmian. Otrzymane z takich nasion rośliny dają większe plony i są mniej wrażliwe na ataki chorób i szkodników.

Jedną z najbardziej polecanych odmian jest Iznik. Jest on specjalnie przystosowany do uprawy w pojemnikach, które można umieścić zarówno na balkonie, jak i na tarasie. Owoce tej odmiany mają intensywny zielony kolor i gładką skórkę. Są chrupiące, mają delikatny i słodki smak. Roślina wytwarza pół-płożące pędy, które są pokryte gęstymi i szorstkimi liśćmi. Inną wartą uwagi odmianą jest Tanja. To ogórek sałatkowy o smukłych i ciemnozielonych owocach. Jest on idealny do sałatek, mizerii czy też jako dodatek na kanapkę. Roślina ta jest bardzo plenna i odporna na choroby.

Jeśli na balkonie nie mamy zbyt wiele miejsca i obawiamy się, że długie pędy ogórka będą zajmować zbyt wiele miejsca, możemy zdecydować się na krzaczaste odmiany tej rośliny. Należy do niej m.in. Dar. Jest to inaczej odmiana karłowa, która ma kształt małego krzaczka o krótkich pędach. Roślina dorasta do około 50-60 centymetrów. Odmiana Dar ma średniej wielkości owoce o walcowatym kształcie. Są one delikatne w smaku i mają w środku dużo nasion.

Zdjęcie Do uprawy w doniczce warto wybrać odmiany F1, a także ogórki karłowe, przybierają kształt małych krzaczków / 123RF/PICSEL

