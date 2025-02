Pierwsze wzmianki o jajkach po turecku pochodzą z XV wieku, kiedy to serwowano je wśród arystokracji. Przepis przetrwał wieki i do dziś jest ważnym elementem kuchni tureckiej. To proste w przygotowaniu, składające się z kilku składników, odżywcze danie, w Turcji jedzą głównie na śniadanie, ale niektórzy nie odmówią sobie tak sycącej i jednocześnie lekkostrawnej kolacji. Co ciekawe, w niektórych domach jajko po turecku, dzięki bogactwu białka i probiotyków, to pozycja obowiązkowa w jadłospisie osoby, które dochodzi do siebie po chorobie.