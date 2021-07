Wegańskie jajko na twardo już w sprzedaży

Weganie w swoim jadłospisie produkty pochodzenia zwierzęcego zastępują roślinnymi odpowiednikami. Oprócz tego, że w ich diecie na próżno szukać mięsa oraz ryb, to nie spożywają również takich produktów jak ser, mleko oraz jajka.

Z czego jest zrobione wegańskie jajko?

Wegańskie jajko ugotowane na twardo to coś, co jeszcze nie pojawiło się na rynku. Firma OsomeFood stworzyła jajko na bazie grzybów. Przechodzą one fermentację, której wynikiem są mykoproteiny, czyli białka jednokomórkowe.



W składzie wegańskiego jajka na twardo można również znaleźć m.in. alkaliczną wodę jonizowaną, sok z marchwi tłoczony na zimno, aktywowane mleko migdałowe, surową skrobię ziemniaczaną, oliwę z oliwek, drożdże odżywcze, białe nasiona chia, kurkumę w proszku, a także kozieradkę. Warto zaznaczyć, że nie zawierają cholesterolu.



Wierzymy w wykorzystanie mocy prawdziwego jedzenia, aby wyposażyć nasze ciała w składniki odżywcze, których potrzebujemy, aby żyć jak najlepiej. Naturalne składniki są kluczowe i odróżniają nas od innych produktów mięsnych. Jason Fong, założyciel OsomeFood.

Wegańskie jajko na twardo jeszcze nie trafiło do sklepów na terenie Europy. Obecnie ich cena wynosi 14,99 dolarów singapurskich za sztukę, czyli prawie 43 złote.