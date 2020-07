Taki pyszny napój warto wypić od razu po przyrządzeniu. Wtedy nie straci swoich cennych dla naszej urody właściwości, bo witaminy i minerały z warzyw i owoców nie zdążą się utlenić.

Zdjęcie Smoothie z buraczków na mleku roślinnym /123RF/PICSEL

Smoothie z buraczków na mleku roślinnym

Czas przyrządzenia: ok. 20 min Składniki dla: 4 porcji Składniki 1 niewielki burak czerwony (ok. 10 dag po obraniu)

po 2/3 szkl. malin oraz truskawek (świeżych, a poza sezonem mrożonych)

1 duży banan

1 czerwona pomarańcza

2/3 szkl. gęstego jogurtu naturalnego (typu bałkańskiego)

2/3 szkl. mleka roślinnego (np. owsianego, sojowego, ryżowego)

1-2 łyżeczki płynnego miodu

Sposób przygotowania:

1. Burak wyszoruj, obierz, potnij na kawałeczki. Pomarańczę polej wrzątkiem, wytrzyj do sucha, wyciśnij z niej sok. Truskawki oraz maliny oczyść, opłucz. Banan obierz, potnij na kawałeczki.



2. Przygotowane składniki przełóż do malaksera. Dodaj mleko roślinne i zmiksuj na gładko. Całość posłodź do smaku miodem i wymieszaj z jogurtem. Po dodaniu jogurtu nie miksuj koktajlu, bo zrobi się wodnisty.



3. Gotowy napój rozlej do szklaneczek. Przed podaniem możesz posypać go granolą i świeżymi owocami.



Wersja light

Jeśli chcesz zmniejszyć kaloryczność koktajlu, użyj do jego przygotowania jogurtu o zmniejszonej zawartości tłuszczu. Wlej go do koktajlu około 2 szkl. Dodaj też sok wyciśnięty z dodatkowej czerwonej pomarańczy. W ten sposób będzie można zrezygnować z kalorycznego banana oraz mleka roślinnego.



By jeszcze bardziej odchudzić napój, posłodź go ksylitolem zamiast miodem.

Wersja z większą ilością beta-karotenu

Kiedy nasza skóra jest sucha, a pojawiające się wciąż niedoskonałości, trudno się goją, najprawdopodobniej naszemu organizmowi brakuje witaminy A (beta-karotenu). By zwiększyć jej ilość, dodaj do koktajlu zamiast banana i mleka roślinnego - 1/2 miąższu ze średniego melona. Wcześniej zmiksuj go razem z pozostałymi składnikami.

