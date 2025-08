Szukasz nieoczywistych pomysłów na wycieczki rowerowe w Polsce i blisko granicy? Chcesz się dowiedzieć, jak wyglądają popularne ścieżki, ale też poznać mniej znane trasy? Autorka cyklu Podróże na dwóch kołach relacjonuje swoje bliższe i dalsze rowerowe wyprawy, które obfitują nie tylko we wspaniałe widoki, ale też dźwięki i zapachy. Zdradza, na które szlaki się wybrać, jeśli nie masz zbyt dobrej kondycji lub dopiero zaczynasz rowerową przygodę.

W każdym tekście znajdziesz przydatne wskazówki dotyczące profilu trasy, nawierzchni czy ewentualnych przeszkód. Dowiesz się, czy ścieżka jest przyjazna rodzinom z dziećmi czy kolarzom szosowym. Poznasz propozycje na dłuższe i krótsze wycieczki, dowiesz się, co warto zwiedzić w okolicy i w którym miasteczku czekają największe atrakcje.

Spisz - urokliwe polsko-słowackie pogranicze

Spisz to jedna z czterech krain geograficznych wchodzących w skład Podtatrza (pozostałe to Podhale, Liptów i Orawa). Polski fragment leży na terenie Zamagurza Spiskiego i od południa wyznacza go granica polsko-słowacka, od zachodu i północy rzeka Białka, a od wschodu Dunajec. Patrząc na mapę, na terenie polskiego Spiszu znajdziemy zaledwie kilkanaście miejscowości - Łapsze Niżne i Wyżne, Łapszankę, Dursztyn, Falsztyn, Niedzicę, Kacwin, Krempachy czy Nową Białą.

Spisz zachwyca malowniczymi krajobrazami, ale też bogatą historią i kulturą - do dziś widoczne tu są echa węgierskiej i austriackiej tradycji. W tym zjawiskowym zakątku można podziwiać unikatową architekturę i inne elementy kultury góralskiej, a wszystko to na tle oszałamiającej natury. Rzeki, jeziora, wodospady, skałki i bajeczne widoki na Tatry, Pieniny i Gorce motywują do mocnego naciskania na pedały i dodają sił na stromych podjazdach. W trakcie długich zjazdów można z kolei naprawdę poczuć, że się żyje.

Pętla Spiska to wymagająca trasa, ale nawet średniozaawansowani rowerzyści sobie na niej poradzą, jeśli wybiorą się na rowerach wspomaganych elektrycznie Magdalena Kowalska Archiwum autora

Pętla Spiska, czyli moc różnorodnych wrażeń w jeden dzień

Pętla Spiska, choć niezwykle wymagająca kondycyjnie, jest warta wysiłku. Przebiega przez najbardziej charakterystyczne miejsca regionu i gwarantuje kilka naprawdę spektakularnych punktów widokowych. W większości prowadzi wygodnymi asfaltowymi lub szutrowymi ścieżkami oddzielonymi od ruchu samochodowego lub drogami publicznymi o niskim natężeniu ruchu. Dobrą bazą wypadową do zwiedzania Spiszu jest Niedzica lub Łapsze Niżne. W tych ostatnich warto przede wszystkim odwiedzić Dom Ludowy, w którym mieści się multimedialna ekspozycja dotycząca przyrody, historii i kultury Spisza.

Trasę rozpoczynamy w Łapszach Niżnych i kierujemy się szlakiem rowerowym ulicą Józefa Wiśnierskiego. Czeka nas stromy podjazd do Dursztyna, którego pokonanie zostaje nagrodzone pierwszym tego dnia widokiem - możemy podziwiać całkowitą panoramę gór - z jednej strony na Tatry, a z drugiej na Pieniny. Sama wioska też jest godna uwagi - długo znajdowała się pod panowaniem węgierskim, a jej nazwa pochodzi od słów "twarda skała". Warto zwrócić uwagę na charakterystyczny układ zabudowy - stodoły są oddalone od domów i przylegają do pól uprawnych i pastwisk.

Już pierwsze podjazdy w kierunku Dursztyna zapewniają wspaniałe widoki. A z kolejnymi kilometrami jest tylko lepiej Magdalena Kowalska Archiwum autora

Po minięciu kościoła skręcamy z ulicy Długiej w ulicę Słoneczną i czeka nas zjazd obfitujący w piękne widoki. Sielski szlak meandruje między soczyście zielonymi łąkami i wapiennymi skałkami - to część Pienińskiego Pasa Skałkowego, który bywa nazywany Dursztyńskimi Skałkami. Na szlaku można zobaczyć wciąż żywą pasterską tradycję - na pastwiskach wypasają się owce, kozy i krowy.

Po drodze warto odpocząć w przydrożnej wiacie przed miejscowością Krempachy. W miejscowości zachował się unikatowy na skalę europejską układ zabudowy: w prostokątnym centrum znajdują się kościół, szkoła i remiza strażacka. Z głównego placu odchodzą główne ulice z murowanymi domami, a dopiero w pewnej odległości znajdują się stodoły i zagrody, które okalają wieś.

Zjazd z Dursztyna obfituje w sielskie krajobrazy - na trasie można podziwiać część Pienińskiego Pasa Skałkowego Magdalena Kowalska Archiwum autora

W Krempachach kierujemy się w lewo ulicą Długą na most, a w Nowej Białej zjeżdżamy ponownie w lewo na ulicę Obłazową. Po drodze warto się zatrzymać przy przełomie Białki. Rowery lepiej zabezpieczyć przy wejściu i kilkaset metrów pokonać pieszo. Rezerwat jest świetnym miejscem do krótkiego i orzeźwiającego odpoczynku - Białka to najczystsza podhalańska rzeka, więc grzech nie skorzystać z kąpieli.

Przełom Białki zachwyca widokami i zimną, krystalicznie czystą wodą, która w upalny dzień na rowerze jest prawdziwym wybawieniem Adrian Gladecki/REPORTER East News

Dalsza część szlaku prowadzi w kierunku Trybsza. Na samym początku miejscowości skręcamy w ulicę Świętej Trójcy, gdzie czeka nas kilkukilometrowy, łagodny podjazd zakończony bardziej stromym odcinkiem. Na końcu podjazdu wjeżdżamy do Czarnej Góry - tu możemy podziwiać kolejny przepiękną panoramę gór. Następnie czeka nas krótki i stromy zjazd, po którym skierujemy się w stronę Rzepisk. Nie wjeżdżamy jednak do miejscowości tylko przez Grocholów Potok podążamy na Przełęcz nad Łapszanką. Tutaj podjazd pokonał nawet nasze elektryki i rowery musieliśmy wprowadzać z wielkim mozołem - nachylenie terenu ma tu aż kilkanaście procent! Nasz trud został jednak wynagrodzony najpiękniejszym widokiem na całej trasie - Tatry wydawały się być na wyciągnięcie ręki (w dodatku przez kilka kolejnych kilometrów na szlaku).

Polana na Przełęczy nad Łapszanką zachęca do odpoczynku i podziwiania niesamowitych widoków na Tatry Magdalena Kowalska Archiwum autora

Po dłuższym odpoczynku na polanie przekraczamy słowacką granicę i delektujemy się widowiskowym zjazdem aż do Osturni. Miejscowość nie bez przyczyny nazywana jest największym żywym skansenem Słowacji - znajduje się tu 157 drewnianych domów stanowiących rezerwat architektury ludowej. Mieszkańcy wciąż noszą tu góralskie stroje, pracują w gospodarstwach i wypasają zwierzęta. Wjeżdżając tu, dosłownie przenosimy się w inny świat.

Osturnia to żywy skansen zabytkowej architektury. Kiedy się tu wjeżdża, można poczuć się jak w dawnym świecie Magdalena Kowalska Archiwum autora

Z Osturni kierujemy się znów w stronę granicy z Polską do Kacwina. Przed wjazdem do miejscowości warto zobaczyć Wodospad pod Upłazem, a w samym Kacwinie drewniane zabudowania i wiejskie spichlerze, które nazywa się sypańcami spiskimi. Do zwiedzania udostępniony jest Skansen sypańców przy ul. Św. Anny. Niezwykły dzień kończymy, zjeżdżając przez malownicze pola i łąki z powrotem do Łapszy Niżnych.

Velo Czorsztyn, czyli widokowa trasa na Spiszu dla całej rodziny

Szlak wokół Jeziora Czorsztyńskiego to przykład niemal idealnej ścieżki rowerowej. Znajdziesz tu fenomenalne widoki na wodę i góry, wygodny asfalt oraz całą potrzebną infrastrukturę rowerową - dobrze zaprojektowane wiaty do odpoczynku czy serwisowania jednośladów. Szlak jest krótki - w zależności od wariantu to 27 lub 40 km. Krótsza opcja obejmuje przeprawę na drugi brzeg jeziora - pomiędzy zamkiem w Czorsztynie i Niedzicy kursują statki, a także gondole nazywane Czorsztyniankami. Chcąc całość przejechać rowerem, konieczne jest pokonanie kolejnych wzniesień, a przede wszystkim jazda drogami publicznymi. Mimo wszystko wciąż zostaje czas, by delektować się innymi atrakcjami trasy - można zwiedzić zamki, a także odpocząć na jednej z kilku niewielkich plaż nad jeziorem.

Gdzie najlepiej rozpocząć trasę Velo Czorsztyn?

Rowerową przygodę wokół jeziora rozpoczynamy pod zamkiem w Niedzicy. Warto przespacerować się po znajdującej się tu zaporze, która jest największa w Polsce. Roztacza się stąd wspaniały widok na jezioro i zamek, który również wart jest zwiedzenia. Jego budowa rozpoczęła się na początku XIV w., a twierdza miała chronić północną granicę Królestwa Węgierskiego i zabezpieczać szlak handlowy biegnący pomiędzy Budapesztem a Krakowem. Zamek stał się częścią Polski po I wojnie światowej. Dziś mieści się w nim atrakcyjne muzeum. Niesamowity zabytek był też planem filmowym - kręcono tu niektóre odcinki "Janosika", "Wakacje z duchami" i "Zemstę".

Górujący nad jeziorem zamek w Niedzicy najlepiej oglądać z zapory. Roztaczają się stąd pocztówkowe krajobrazy Magdalena Kowalska Archiwum autora

Spod zamku ruszamy w kierunku miejscowości Frydman i rozkoszujemy się bliskością przylegającego do ścieżki jeziora. W oddali można zobaczyć zamek w Czorsztynie, a na horyzoncie majaczą Pieniny. Ponoć w słoneczny dzień można stąd zobaczyć nawet Babią Górę, ale nam pogoda niestety stopniowo się pogarsza, a chmury przysłaniają widoki. Wkrótce czeka nas największe wyzwanie na szlaku - stromy podjazd pod Falsztyn. Rowery wspomagane elektrycznie dają sobie jednak bez problemu radę - nawet z przyczepką rowerową. Przed podjazdem można odpocząć na niewielkiej plaży w okolicy Zielonych Skałek.

Velo Czorsztyn zachwyca wygodnym asfaltem, który w dużej części biegnie tuż obok jeziora Magdalena Kowalska Archiwum autora

Dalej trasa prowadzi w kierunku Frydmana i Dębicy, gdzie przejeżdża się na drugą stronę jeziora. Później szlak meandruje nad postrzępionymi brzegami jeziora. Widoki są przepiękne, a gdzieniegdzie dostępne są urokliwe i puste plażyczki. W końcu docieramy do przystani pod zamkiem w Czorsztynie, skąd można przeprawić się wraz z rowerami pod zamek w Niedzicy. My wybieramy opcję dłuższej pętli i ruszamy w stronę Przełęczy Osice. Podjazd jest stromy, a przede wszystkim długi, więc musimy robić przystanki mimo wspomagania elektrycznego. Wysiłek wynagradza długi spektakularny zjazd pełen pięknych widoków - nie wiadomo kiedy docieramy do Sromowców Wyżnych. Trasa prowadziła drogą publiczną, ale w czasie podjazdu pod przełęcz minęło nas zaledwie kilka samochodów. Ruch był nieco większy podczas zjazdu, ale wciąż niewielki. Trasę pokonywaliśmy jednak w środku tygodnia. Ze Sromowców do Niedzicy wracamy bezpieczną ścieżką rowerową do Niedzicy.

Ruiny zamku w Czorsztynie są udostępnione do zwiedzania. Z tarasów roztacza się przepiękna panorama na jezioro, Pieniny Spiskie i Tatry 123RF/PICSEL

Na co uważać na szlaku Velo Czorsztyn?

Pętla wokół Jeziora Czorsztyńskiego w ciągu kilku lat od otwarcia stała się jednym z najpopularniejszych szlaków rowerowych. W letnie weekendy można tu spotkać tłumy turystów, często niezaprawionych w rowerowych bojach, co może stwarzać zagrożenie na wąskich i stromych fragmentach szlaku - mimo że wszystkie niebezpieczne miejsca zostały zabezpieczone barierkami (niestety mocno psują one estetykę szlaku). Uważać trzeba też na pędzących z góry kolarzy, którzy łamią zakazy - na szlaku są ograniczenia prędkości, by mogła to być bezpieczna i rekreacyjna pętla. Dlatego na trasę najlepiej wybrać się w tygodniu wcześnie rano - dzięki temu będzie można w spokoju delektować się majestatycznymi widokami na okolicę.

Trasa jest pofalowana, a największym wyzwaniem jest stromy podjazd do Falsztyna. Bez problemu można jednak wprowadzić rower i dalej cieszyć się atrakcjami, jakie oferuje szlak. Pętla jest polecana także dla rodzin z dziećmi - barierki i niemal całkowite odseparowanie od ruchu samochodowego sprawiają, że można się tu zrelaksować i czerpać z jazdy wielką radość.

Na wycieczkę wokół Jeziora Czorsztyńskiego zabierz koc - po drodze dostępnych jest wiele urokliwych zakątków, gdzie można trochę poleniuchować Magdalena Kowalska Archiwum autora

O autorce

Absolwentka filologii polskiej i edytorstwa, pracę zaczęła od redagowania cudzych tekstów, ale szybko przekonała się, że woli pisać własne. Z Interią związana od 2019 r. Tworzy treści o tematyce społecznej i psychologicznej, zachęca do prowadzenia zdrowego stylu życia. Jest miłośniczką słońca i podróży, zwłaszcza rowerowych. Ceni sobie nieodkryte miejsca i szuka własnych ścieżek, by delektować się ciszą i widokami.

