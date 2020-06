Wybór sosów do pizzy

Tajemnica doskonałej pizzy tkwi przede wszystkim w cieście i dodatkach, ale sosy także są ważne. Najlepsze będą oczywiście te przygotowane własnoręcznie, jak żadne inne podkręcą smak włoskiego specjału. Ketchup to tylko droga na skróty!

Sos bazowy - pomidorowy

Składniki 3-4 pomidory

1/2 łyżeczki bazylii

1/2 łyżeczki oregano

1/2 łyżeczki ziół prowansalskich

1 ząbek czosnku

1 łyżeczka cukru

1/2 łyżeczki soli

1. Pomidory nacinamy i sparzamy, obieramy, usuwamy twarde części. Warzywa blendujemy na jednolitą masę.

2. Czosnek przeciskamy przez praskę lub kroimy drobno. Wszystkie składniki łączymy w garnku, zagotowujemy. Zmniejszamy ogień i dusimy sos ok. 20 minut co jakiś czas mieszając. Gotowym pokrywamy spód do pizzy przed wyłożeniem nań składników.

Sos czosnkowy

Składniki 1-2 ząbki czosnku

1/2 kubeczka jogurtu naturalnego

3 łyżki majonezu

szczypta pieprzu

łyżeczka soku z cytryny

1. Ząbek/ząbki czosnku obieramy, myjemy i przeciskamy przez praskę lub kroimy drobno.

2. Wrzucamy rozdrobniony czosnek do miseczki, dodajemy jogurt, trzy łyżki majonezu, szczyptę pieprzu i łyżeczkę soku z cytryny, mieszamy, chłodzimy całość.

Sos musztardowy

Składniki 4 łyżki musztardy

1 łyżka wody

2 łyżki jogurtu naturalnego

1 łyżeczka miodu

1/2 łyżeczki soku z cytryny

1. W miseczce łączymy 4 łyżki musztardy z łyżką chłodnej, przegotowanej wody.

2. Do całości dodajemy 2 łyżki jogurtu i łyżeczkę płynnego miodu, doprawiamy odrobiną soku z cytryny, mieszamy.

Sos majonezowy

Składniki 4 łyżki majonezu

2 łyżki śmietany 18 proc.

pieprz czarny, mielony

1. 4 łyżki majonezu łączymy w miseczce z 1,5 łyżki śmietany.

2. Dodajemy 1/3 łyżeczki mielonego pieprzu, mieszamy.