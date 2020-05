Smakuje rewelacyjnie, a dodatkowo będzie prawdziwą ozdobą stołu – prezentuje się przepięknie. Testowaliśmy różne warianty makaronowe i naszym zdaniem najlepiej pasuje do niej makaron ryżowy typu nitki.

Zdjęcie Jeszcze smaczniejsza niż tradycyjna /123RF/PICSEL

Składniki Podwójny filet z kurczaka

1 kostka sera feta

300 ml mleka

4 pomidory

kawałek selera

1 pietruszka

1 marchewka

1 cebula

1-2 ząbki czosnku

2 ziarenka ziela angielskiego

2 listki laurowe

sól, pieprz

bazylia, majeranek

2 l wody

1. Pierś z kurczaka myjemy i umieszczamy w garnku, dodajemy ziarenka ziela angielskiego i liście laurowe, zalewamy dwoma litrami wody i gotujemy.



2. Obieramy pietruszki i seler, dodajemy do zupy.



3. Marchewki obieramy i ścieramy na tarce, dodajemy do zupy.



4. Cebulę i czosnek kroimy drobno i dodajemy do gotującej się zupy.



5. Pomidory nacinamy, sparzamy wrzątkiem, studzimy. Obieramy, kroimy w ćwiartki (twarde części usuwamy) i umieszczamy w wysokim naczyniu, blendujemy. Powstałą masę wlewamy do zupy, mieszamy.



6. Osobno gotujemy makaron, odcedzamy.



7. Gdy mięso będzie już ugotowane, wyjmujemy je z zupy i rozdrabniamy. Mięsne kawałki umieszczamy z powrotem w garnku. Zupę doprawiamy, gotową zdejmujemy z ognia.



8. Połowę opakowania sera feta umieszczamy w wysokim naczyniu, zalewamy 300 ml mleka i blendujemy razem. Odstawiamy masę. Drugą połowę sera feta kroimy w kostkę.



9. Makaron nakładamy na talerze, nakładamy zupę. Dodajemy do każdej porcji mleczno-serową masę i kostki fety. Posypujemy bazylią i oregano.