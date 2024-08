Czy kasza pęczak jest zdrowa? Eksperci nie mają wątpliwości

Kasze jęczmienne, stanowiąc w Polsce znaczny odsetek na całym rynku kasz, stanowią aż 70 proc. ogólnej ilości wszystkich wytwarzanych w naszym kraju. Jedna z nich, powstająca z jednego z najstarszych zbóż - jęczmienia, chociaż najzdrowsza, wciąż bywa jednak mocno niedoceniana.

Kasza pęczak w świadomości wielu wciąż jest tanim jedzeniem, które trafia wyłącznie do koryt zwierząt gospodarskich. Część osób traktuje ją również jako niepełnowartościową i pozbawioną jakichkolwiek wartości. Czas więc odczarować kaszę pęczak. Bo podczas gdy pozbawiona łusek wciąż stanowi całe ziarno, to ze względu na mały stopień przetworzenia bogata jest w błonnik i białko. A to stawia ją na szczycie najzdrowszych produktów, które mogą trafić na nasz stół.

Jaka kasza jest najzdrowsza? Pęczak zachwyca składem

Po kaszę pęczak sięgać powinny szczególnie te osoby, które na co dzień cierpią na bolesne zaparcia i problemy z wypróżnianiem. Sprawdzi się również w przypadku tych, którzy marzą o zgrabnej sylwetce - dobrze bowiem nasyci, przyspieszając jednocześnie proces spalania zbędnej tkanki tłuszczowej. Pęczak regularnie trafiać powinien także na talerze osób borykających się ze zbyt wysokim poziomem cholesterolu.

Co wyróżnia go spośród innych kasz? Ma ogromną wartość energetyczną, dostarczając jednocześnie wielu minerałów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jest cennym źródłem witamin A, C, E i K, a także tych z grupy B, zachęcając też długą listą mikroelementów - na czele z potasem, magnezem, fosforem wapniem, żelazem czy cynkiem.

Kasza pęczak: jak gotować? Oto co z niej przygotujesz 123RF/PICSEL

Jedzona regularnie nie tylko przyspieszy metabolizm, regulując przy tym rytm wypróżnień i wspomoże proces odchudzania, ale również wzmocni odporność i przyczyni się do przeciwdziałania anemii. Zmniejszy też ryzyko wystąpienia nowotworów. Dodatkowo usprawni działanie układu krwionośnego, chroniąc przed żylakami i zakrzepami, a także zapobiegnie powstawaniu miażdżycy. Wspomoże też pracę śledziony oraz trzustki.

Kasza pęczak: jak gotować? Oto co z niej przygotujesz

Chociaż niedoceniany, pęczak jest wyjątkowo uniwersalnym składnikiem w kuchni. Świetnie smakuje bowiem w towarzystwie sosów i warzyw, będąc jednocześnie zdrową alternatywą dla ryżu czy ziemniaków. Jest też smaczną bazą sałatek, kaszotta i farszów - na przykład tych do pierogów. Eksperymenty są więc wskazane.

By kasza pęczak smakowała wyśmienicie, ważnym jest odpowiednie przygotowanie. Przed gotowaniem warto przepłukać ją zimną wodą - po to, by pozbyć się ewentualnego, lekko gorzkiego posmaku. Kolejno należy wsypać ją do wrzątku (stosując zasadę 2 i 1/3 szklanki wody na 1 szklankę kaszy). Kasza powinna gotować się przez około 20 minut. Po upływie tego czasu niech trafi na talerz, a następnie wspomaga zdrowie.

