Kasza jaglana, jedzona regularnie, zmniejsza więc ryzyko otyłości, zbawiennie wpływając także na układ krążenia. Ale to nie wszystko. W swoim składzie nie zawiera bowiem glutenu, przez co jest lekkostrawna - a mimo to niezwykle odżywcza, będąc znacznie bogatszą od innych zbóż w nienasycone kwasy tłuszczowe. Jak się okazuje, ma ich od 2 do 10 razy więcej niż rafinowana pszenica i łuskany ryż.