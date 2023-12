Spis treści: 01 Domowa przyprawa do piernika - sekret aromatu

Domowa przyprawa do piernika - sekret aromatu

Zaszczytne miejsce na podium ciast świątecznych, poza sernikiem oraz makowcem, zajmują piernik oraz pierniczki. Zupełnie nas to nie dziwi. Wystarczy raz posmakować deseru, w którym wyraźnie wyczuwalny jest miód, aromat przypraw korzennych oraz smakowita konfitura. Jeśli chcemy, by wywołujący ślinkę w ustach zapach roznosił się po całym mieszkaniu, zrezygnujmy z kupowania gotowych mieszanek sklepowych.

Najlepsza przyprawa do piernika to taka, którą przygotujemy samodzielnie. Choć zadanie może wydawać się skomplikowane, nie ma w nim niczego trudnego. Wystarczy kilka składników oraz dostęp do elektrycznego młynka, blendera lub ręcznego moździerza. Doświadczeni kucharze wskazują, by wymieszać ze sobą:

anyż - ziarenka z jednej gwiazdki,

- ziarenka z jednej gwiazdki, cynamon - 4 łyżki zmielonego lub 40 g kory,

- 4 łyżki zmielonego lub 40 g kory, gałkę muszkatołową - 3 łyżeczki tartej przyprawy,

- 3 łyżeczki tartej przyprawy, goździki - 3 łyżeczki mielonych,

- 3 łyżeczki mielonych, imbir - 3 łyżeczki mielonego,

- 3 łyżeczki mielonego, kardamon - 1,5 łyżeczki nasion,

- 1,5 łyżeczki nasion, pieprz - 1 łyżeczkę świeżo mielonego,

- 1 łyżeczkę świeżo mielonego, ziele angielskie - 1 łyżeczkę zmielonej przyprawy.

Klucz do intensywnego zapachu

Zdjęcie Podgrzanie miodu z przyprawami wzmocni aromat piernika / 123RF/PICSEL

Wydawać by się mogło, że wystarczy połączyć ze sobą wszystkie składniki, a naturalnie otrzymamy pięknie pachnący piernik. Okazuje się, że czasami zapach jest ledwie wyczuwalny. Co zrobić, by piernik nie tylko zachwycał cudowną wonią, ale dodatkowo nabrał idealnej wilgotności?

Wskazówki są dwie. Jedna mówi o tym, by przyprawy korzenne podgrzewać razem z miodem, najlepiej ciemnym i płynnym, wyróżniającym się wyrazistym smakiem. Świetnie sprawdzi się gryczany lub wrzosowy. Druga sugeruje zamianę mąki pszennej na żytnią, która nie tylko podbija aromat, ale przede wszystkim lepiej utrzymuje wilgoć w cieście.

Pachnące pierniki z miodem - przepis

Składniki:

½ szklanki prawdziwego miodu

¾ kostki miękkiego masła

1 jajko

3,5 szklanki mąki żytniej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

2-3 łyżki przyprawy do piernika

szczypta soli

Przygotowanie:

Do dużej miski wlewamy miód, dodajemy miękkie masło i ubijamy przez kilka minut na gładką i puszystą masę. Na koniec wbijamy jedno jajko i całość dokładnie mieszamy. W osobnym naczyniu mieszamy przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia, sodą i przyprawą piernikową. Mieszankę suchych składników dosypujemy do mokrych. Zagniatamy ciasto na pierniki, a następnie przykrywamy je przezroczystą folią spożywczą i wstawiamy do lodówki na całą noc. Kolejnego dnia wyciągamy ciasto na podsypaną mąką stolnicę i wałkujemy. Wycinamy dowolne kształty za pomocą foremek i przenosimy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Pierniki pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 st. C przez ok. 10 minut. Gotowe ciasteczka przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 2-3 dno. W tym czasie nabiorą nieco wilgoci. Świąteczne pierniki posypujemy cukrem pudrem, dekorujemy lukrem oraz innymi jadalnymi ozdobami. Smacznego!

