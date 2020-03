Zapiekanki z kiełbasą: Łatwe, niedrogie, smakowite!

Do ich przygotowania wystarcza zwykle to, co mamy w lodówce - trochę wędliny, warzyw, sera. Błyskawicznie układamy je w formie i... spokojnie czekamy aż smakowity zapach rozejdzie się i przyciągnie domowników do stołu.

Zdjęcie Wstążki z brokułami i salami /123RF/PICSEL

Wstążki z brokułami i salami

Czas przyrządzenia: 15 min + gotowanie i pieczenie Składniki dla: 4 porcji Składniki - podstawowe: 20 dag makaronu szerokie wstążki

10 dag salami (chorizo lub innej kiełbasy paprykowej)

20 dag pieczarek

2 brokuły

20 dag sera feta Składniki - przyprawy i dodatki: 2 ząbki czosnku

cebula

1 łyżka masła

3 łyżki oliwy

4 łyżki płatków migdałowych

sól, pieprz

suszone oregano

tłuszcz do formy

Sposób przygotowania:

1. Makaron wrzuć do posolonego wrzątku i gotuj przez 5-6 minut. Potem odcedź go, przelej na sitku zimną wodą i osącz. Brokuły podziel na różyczki i gotuj 3-5 minut bez przykrycia. Wyjmij i dobrze osącz.



2. Kiełbasę potnij w cienkie plasterki. Cebulę obierz i posiekaj. Pieczarki oczyść, potnij na małe kawałeczki. Na patelni rozgrzej masło. Zeszklij na nim cebulę. Dodaj pieczarki i przez chwilę podsmaż. Potem wymieszaj z makaronem. Przełóż do żaroodpornej formy posmarowanej tłuszczem.



3. Makaron z pieczarkami posyp płatkami migdałowymi i przykryj różyczkami brokułów. Posyp solą, pieprzem i oregano. Na tym ułóż plasterki kiełbasy. Czosnek przeciśnij przez praskę. Wymieszaj z oliwą. Skrop tym składniki w formie. Piecz 25 minut w 180 st. Posyp pokruszoną fetą.

Dobre rady kucharza

Do posolonego wrzątku, w którym gotujesz brokuły, dodaj cukier (1 płaska łyżeczka na każde 2 l wody). Dzięki temu warzywo zachowa piękny zielony kolor.

Jeśli nie masz płatków migdałowych, a nie chcesz rezygnować z chrupiącego dodatku, zapiekankę (przed pieczeniem) posyp dowolnymi orzechami. Możesz także gotowe danie posypać 6 łyżkami kiełków (pszenicy, soi, rzodkiewki).