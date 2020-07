Zdrowe chipsy z jarmużu

Okazuje się, że chipsy mogą być zdrowe i ...zielone. Pod warunkiem, że zostaną upieczone w piekarniku, a zrobimy je z jarmużu. Warto się do nich przekonać.

Składniki 100 g jarmużu

3 łyżki oliwy

2-3 łyżki ziół prowansalskich lub oregano

szczypta soli

1. Liście dokładnie myjemy, dzielimy na mniejsze części (wielkością przypominające tradycyjne chipsy), pozostawiamy do wyschnięcia.



2. Układamy liście w odstępach na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, skrapiamy je oliwą, posypujemy ziołami i solą.



3. Zapiekamy przez 15 min. w temperaturze 180 stopni. Po tym czasie, sprawdzamy, czy liście są już chrupiące. Jeśli nie, wydłużamy czas pieczenia o pięć minut, pilnując, by się za mocno nie przypiekły.