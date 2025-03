Zdrowszy i nie tuczy jak biały. Czerwony ryż to dietetyczny hit

Ryż czerwony uchodzi za zdecydowanie zdrowszy i wartościowszy od białego, spożywać go mogą nawet osoby walczące z nadwagą czy cukrzycą. To nie tylko kopalnia witamin i cenne źródło błonnika - badania wykazały, że czerwony ryż potrafi zapobiegać licznym chorobom cywilizacyjnym. Co warto o nim wiedzieć?