Przepis na ponacinane pieczone ziemniaczki pochodzi ze szwedzkiej restauracji Hasselbacken. Prosty patent zmienia zwykłe danie w oryginalną i efektowną wizualnie przekąskę.

Zdjęcie Przekąska bardzo tania w przygotowaniu /123RF/PICSEL

Składniki 1 kg ziemniaków

masło

sól, pieprz

papryka słodka lub ostra

dowolna zielenina

olej

1. Ziemniaki obieramy i myjemy. Nacinamy je przy pomocy bardzo ostrego noża tworząc ok. 3 mm paseczki. Uważamy, żeby nie przeciąć ziemniaka w całości.



2. Tak przygotowane ziemniaki smarujemy olejem, delikatnie rozchylamy nacięcia, by i tam dotarł olej. Podsypujemy ziemniaki solą, pieprzem i papryką.



3. Wykładamy ziemniaki na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, pilnując, by się nie stykały. Zapiekamy w temp. 180 stopni przez 40-45 minut. Na 10 minut przed końcem pieczenia układamy na każdym z ziemniaków odrobinę masła. Upieczone podajemy z ulubioną zieleniną.