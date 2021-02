Zupa bez wody

Nie trzeba nic dolewać, bo idealną konsystencję zawdzięcza soczystym warzywom. Zdrowe, wyraziste w smaku, a przy okazji bardzo sycące danie, które świetnie sprawdzi się na obiad. Trudno wymyślić coś łatwiejszego.

Zdjęcie Ta receptura gwarantuje mocno skoncentrowany smak /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 45 minut Składniki dla: 3-4 osób Składniki 1,5-2 kg pomidorów

2 marchewki

1 pietruszka

1 cebula

2 ząbki czosnku

2 łyżki śmietany 12-18%

2 łyżki oleju lub oliwy

100 g ryżu

przyprawa z suszonych warzyw

sól

pieprz

Olej lub oliwę wlej do głębokiego garnka. Na gorący tłuszcz wrzuć drobno posiekaną cebulę, a kiedy się zeszkli – także czosnek. Pomidory umyj, obierz i pokrój na mniejsze cząstki. Dodaj do naczynia i gotuj na wolnym ogniu przez 25-30 minut. Od czasu do czasu pomieszaj.



Bazę zupy zmiksuj blenderem lub przetrzyj przez sito. Wsyp surowy ryż oraz dodaj pokrojoną w słupki marchew i pietruszkę. Ponownie gotuj, tym razem do momentu, kiedy ryż i warzywa będą odpowiednio miękkie.



Całość możesz wtedy zabielić lub podać z kleksem śmietany.



