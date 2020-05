Jeden z najpyszniejszych sposobów na wykorzystanie czerstwego pieczywa. Gęsta, aksamitna i dziecinnie prosta w przygotowaniu. Ale wcale nie jest banalna w smaku, chociaż to odkrywa się dopiero po kilku łyżkach...

Zdjęcie Zupa chlebowa /123RF/PICSEL

Składniki 5-6 grubych kromek czerstwego chleba

4 szkl. mleka

1 ząbek czosnku

1 łyżka masła

1 żółtko

sól, pieprz

Ta zupa jest szczególnie popularna na Dolnym Śląsku, gdzie nazywa się ją bermuszką albo warmuszką. Robi się ją właściwie z kilku najprostszych składników - rozgotowanego chleba oraz mleka i jajka.



Reklama

Przypomina gęstą, zawiesistą zupę krem. Można ją przygotować jako danie bardziej wykwintne, dodając już na talerzu do zupy łyżkę śmietany, ew. trochę białego wytrawnego wina lub zmienić smak, dodając suszone albo świeże owoce bądź ulubione przyprawy: bazylię, oregano, zioła prowansalskie.

Sposób przygotowania:

1. Pokrój na kawałki 5-6 grubszych kromek czerstwego chleba. Zalej je 4 szklankami mleka. Odstaw do namoczenia (im bardziej czerstwe pieczywo, tym dłuższy czas moczenia). Potem namoczony w mleku chleb przełóż do garnka. Postaw na ogniu. Poczekaj, aż całość zawrze, po czym zmniejsz płomień i gotuj jeszcze przez 10 minut, często mieszając.

2. Gotującą się zupę przypraw 1 ząbkiem czosnku (wcześniej obranym i posiekanym). Kiedy chleb całkowicie się już rozgotuje, zdejmij zupę z ognia. Dodaj 1 czubatą łyżkę masła i zagęść całość 1 żółtkiem. Potem przypraw do smaku solą oraz pieprzem. Zupy zagęszczonej żółtkiem już nie gotuj. Możesz ją jedynie podgrzać, mieszając.

Jak podawać zupę chlebową?

Zupa będzie efektownie prezentowała się na stole w wydrążonych bochenkach. Dodatkowo możesz posypać ją posiekanym szczypiorkiem albo natką.



***

#POMAGAMINTERIA

Wolontariusze akcji Zupa na Plantach przed epidemią mogli wspierać osoby będące w kryzysie bezdomności między innymi organizując im spotkania przy misce zupy co niedzielę na krakowskich Plantach. Teraz starają się dostarczać paczki żywnościowe, nawet do kanałów, w których egzystują. Tygodniowo potrzeba 200 takich paczek. Spraw, by pomoc mogła nadal docierać do potrzebujących. Wesprzyj zbiórkę, przekaż produkty, albo namów współpracowników, żebyście pomogli wspólnie. Sprawdź szczegóły >>