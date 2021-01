Zupa kryzysowa

Oto pyszna i nieskomplikowana w przygotowaniu zupa, która powstaje z resztek, dlatego niektórzy nazywają ją zupą recyklingową albo kryzysową. Można ją wyczarować nawet wtedy, gdy lodówka (prawie) świeci pustkami.

Zdjęcie Wygląda niepozornie, smakuje rewelacyjnie /123RF/PICSEL

Składniki 2 udka z kurczaka

5 pieczarek

1 czerwona papryka

1/2 główki kapusty pekińskiej (małej)

1 mała cebulka

1 łyżka koncentratu pomidorowego

3 łyżki jogurtu naturalnego

2 ziarenka ziela angielskiego

2 listki laurowe

sól, pieprz

1 suszona papryczka chilli

dowolna zielenina

Udka oczyszczamy i wkładamy do garnka razem z listkami laurowymi oraz zielem angielskim, zalewamy dwoma litrami wody i gotujemy ok. godziny.



Paprykę i cebulkę myjemy, kroimy w drobną kostkę, pieczarki oczyszczamy i kroimy w cienkie plasterki, liście kapusty szatkujemy. Dodajemy wszystko do ugotowanego wywaru razem z łyżką koncentratu pomidorowego. Wyjmujemy z zupy udka, obieramy mięso i wrzucamy do wywaru. Gotujemy całość ok. 15 minut, aż papryka stanie się miękka.



Dodajemy dwie-trzy łyżki jogurtu naturalnego, papryczkę chilli i doprawiamy zupę solą i pieprzem. Gotujemy jeszcze 10 minut. Dekorujemy ulubioną zieleniną, możemy dodać odrobinę kwaśniej śmietany.