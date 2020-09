Zupa migdałowa - jak deser!

Kojarzy się ze daniem bożonarodzeniowym, ale uzupełniona o odpowiednie dodatki lub zaserwowana z ciasteczkami kokosowymi w porze podwieczorku stanie się pełnoprawnym deserem.

Składniki 1,2 l mleka

1 torebka ryżu

3 łyżki płatków migdałowych

100 migdałów

2 krople olejku migdałowego

1 łyżka cukru trzcinowego

szczypta soli

cynamon

garść rodzynek

opcjonalnie: starta skórka pomarańczowa do dekoracji

1. Migdały sparzamy wrzątkiem, odstawiamy na kilka minut, obieramy ze skórki i mielimy albo bardzo drobno siekamy.



2. Ryż wyjmujemy z torebki, wkładamy do rondelka, zalewamy szklanką podgrzanego mleka i gotujemy do miękkości. Ugotowany ryż odstawiamy.



3. Zmielone (posiekane) migdały ucieramy z łyżką cukru i kilkoma łyżkami mleka. Zalewamy pozostałym mlekiem, doprawiamy cynamonem i szczyptą soli. Gotujemy na bardzo mały ogniu ok. 15 min. Pod koniec gotowania dodajemy rodzynki. Zupę zdejmujemy z ognia i odstawiamy na 30 min.



4. Po tym czasie dodajemy do całości ugotowany wcześniej ryż, kilka kropli olejku migdałowego lub ekstraktu z wanilii.



5. Płatki migdałowe prażymy na suchej patelni, dekorujemy nimi zupę. Można oprószyć je z wierzchu cynamonem i dodać odrobinę startej skórki pomarańczy.