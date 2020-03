Zupa pomarańczowa

Brzmi nieco ekscentrycznie? Smakuje rewelacyjnie! Podstawą zupy jest klasyczny warzywny bulion oraz "wkład marchewkowy", ale to pomarańczowe akcenty nadają jej smaku, aromatu i charakteru.

Zdjęcie Zasmakuje wielbicielom niebanalnych potraw /123RF/PICSEL

Składniki 2 pomarańcze

5 marchewek

kawałek imbiru (ok. 2-3 cm)

1 mała cebulka

1 łyżka masła lub oleju kokosowego

tacka włoszczyzny

sól, pieprz

majeranek, tymianek

suszona natka pietruszki

2 ziarenka ziela angielskiego

2 listki laurowe

1. Włoszczyznę z tacki obieramy, oczyszczamy, kroimy i zalewamy w garnku litrem wody. Dodajemy listki laurowe, ziele angielskie oraz pozostałe przyprawy. Gotujemy ok. 40 minut.



2. Gotowy bulion przecedzamy (warzywa wykorzystamy np. do sałatki lub warzywnego sufletu), odstawiamy.



3. Marchewki obieramy, ścieramy na tarce. Tak samo postępujemy z imbirem. Cebulkę kroimy drobno.



4. Pomarańczy wyciskamy sok. Z jednej pomarańczy ścieramy skórkę.



5. W garnku z grubszym dnem roztapiamy łyżkę tłuszczu, dodajemy starte marchewki, skórkę pomarańczową oraz imbir i rozdrobnioną cebulkę. Smażymy całość nieustannie mieszając 2-3 minuty. Po tym czasie do garnka wlewamy przygotowany wcześniej bulion. Gotujemy 20 minut. Wlewamy sok wyciśnięty z pomarańczy, zupę blendujemy do czasu uzyskania jednolitej konsystencji. Doprawiamy solą i pieprzem (w razie potrzeby), możemy też dodać odrobinę miodu.