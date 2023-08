Zupa pomidorowa jak z przydrożnego baru w PRL. Niebywały smak i aromat. Mamy przepis

Oprac.: Łukasz Piątek Kuchnia

"Nie jestem zupą pomidorową. Nie wszyscy muszą mnie lubić". Te sparafrazowane słowa Marii Czubaszek w zasadzie oddają wszystko, co między słowami należałoby powiedzieć o tej przepysznej i uwielbianej potrawie. I choć przepisów na pomidorową jest mnóstwo, to nie każdy wie, jak zrobić pomidorówkę, by odzwierciedlić smak zupy z przydrożnego baru w czasach PRL.

Zdjęcie Pomidorowa z przydrożnego baru w PRL smakowała podobno najepiej / Wojciech Laski / East News