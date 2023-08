Zapomniane danie PRL-u

Zupa ogonowa, nazywana potocznie "ogonówką" była w czasach PRL bardzo popularnym daniem, głównie wśród klasy robotniczej. Szara rzeczywistość Polski Ludowej sprawiła, że nasza gastronomia musiała przez kolejne lata nadrabiać stracony czas, z czym poradziła sobie doskonale, o czym świadczą przyznawane naszym rodzimym restauracjom gwiazdki Michelin.

Zupa ogonowa przez długi czas uznawana była za posiłek niezbyt wykwintny, ale za to treściwy, dzięki któremu można było napełnić żołądek, zgodnie z zasadą - zjeść i zapomnieć. Jednak specjaliści od sztuki kulinarnej są zdania, że ogonówka to zupa z wielkim potencjałem, ale żeby nadać jej pełnowartościowy i ciekawy smak, należy stosować się do kilku wskazówek.

Zdjęcie Zupa ogonowa była bardzo popularna w czasach PRL / 123RF/PICSEL

Trzymając się sprawdzonego przepisu, sprawimy, że zupa ogonowa na nowo zachwyci nas swoim smakiem i aromatem. Zatem do dzieła!

Zupa ogonowa - przepis

Składniki:

1,5 kg ogonów wołowych,

1,5 kg kości wołowych,

cebula,

por,

połowa selera,

dwie marchewki,

pietruszka,

cztery ząbki czosnku,

koncentrat pomidorowy,

masło,

mąka,

ziemniaki,

przyprawy: sól, pieprz, ziele angielskie, liście laurowe, majeranek, ostra papryczka, gałka muszkatołowa.

Ogony wołowe i kości dokładnie myjemy i przekładamy do głębokiego garnka, a następnie zalewamy zimną wodą. Dodajemy kilka ziaren ziela angielskiego, liść laurowy i ustawiamy moc palnika na minimalny. Całość gotujemy przez półtorej godziny.

Zdjęcie Zupa ogonowa jest prosta w przygotowaniu, ale należy pamiętać o kilku zasadach / 123RF/PICSEL

Po tym czasie do garnka dodajemy pokrojoną w kawałki marchewkę, cebulę, por, seler oraz pietruszkę i gotujemy przez następną godzinę. Po upływie tego czasu wyjmujemy ugotowane do miękkości ogony i oddzielamy od nich mięso, z garnka wyjmujemy również kości. Oddzielone mięso należy rozszarpać widelcem na małe kawałki i podsmażyć na patelni z rozgrzanym masłem. Pod koniec smażenia dodajemy drobno posiekany czosnek i majeranek. Tak przysmażone mięso powinno wylądować ponownie w garnku.

Zdjęcie Zupa ogonowa jest niezwykle sycąca i aromatyczna / 123RF/PICSEL

Na patelni, na której podsmażaliśmy mięso, rozpuszczamy masło, wsypujemy jedną łyżkę mąki i płaską łyżeczkę ostrej papryki. Paprykę łączymy z mąką i całość podsmażamy regularnie mieszając, a następnie na patelnię wlewamy trochę wywaru z garnka. Energicznie mieszamy i przelewamy do garnka.

Czas na ostatni etap - do gotującej się zupy dodajemy pokrojone ziemniaki, koncentrat pomidorowy i gałkę muszkatołową. Zupę solimy i przyprawiamy pieprzem do smaku. Gotowe!