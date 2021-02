Zupa ziemniaczana to stały punkt w menu szkolnych stołówek. Dzieci za nią przepadają i naprawdę trudno im się dziwić. Występuje w wielu wariantach, my prezentujemy jeden z najbardziej klasycznych.

Zdjęcie Solidna mięsna wkładka czyni zupę bardziej sycącą /123RF/PICSEL

Składniki 4-5 ziemniaków

2 marchewki

1 pietruszka

kawałek selera

1 cebula

1 laska kiełbasy (np. podwawelskiej)

2 łyżki oleju

sól, pieprz

majeranek

tymianek

1 listki laurowe

2 ziarenka ziela angielskiego

1 łyżka mąki pszennej

3 łyżki masła

Cebulę obieramy, myjemy, oczyszczamy. Kroimy drobno. W garnku rozgrzewamy olej, po chwili zmniejszamy ogień, wrzucamy rozdrobnioną cebulę i smażymy do lekkiego zeszklenia. Dodajemy obrane, pokrojone drobno i oczyszczone marchewkę, pietruszkę i seler.

Całość podsmażamy kilka minut, zalewamy 1,5 l wody, dodajemy ziela angielskie, listki laurowe, obrane i pokrojone ziemniaki, solimy, mieszamy. Gotujemy ok. 20 minut, aż ziemniaki staną się miękkie.



Kiełbasę kroimy w kosteczkę, wrzucamy do zupy, dodajemy trzy łyżki masła i majeranek. Gotujemy jeszcze ok. 10 minut. Gotową posypujemy ulubioną świeżą zieleniną.