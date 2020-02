Sportowe okulary przeciwsłoneczne, kraciaste marynarki z futrzanym obszyciem, buty jeździeckie i idealnie skrojone garnitury - garderoba księżniczki Anny przynosi ogrom modowych inspiracji. Kluczowe elementy ponadczasowego stylu córki królowej Elżbiety II mogliśmy dostrzec na kilku pokazach Londyńskiego Tygodnia Mody.

Zdjęcie ​Chcesz być modna? Zamiast na Meghan i Kate, wzoruj się na księżniczce Annie /Nils Jorgensen / i-Images/i-images/East News /East News

Świat mody kocha arystokrację - zwłaszcza tę brytyjską. Najpierw fascynowano się stylem księżnej Diany, która po dziś dzień uchodzi za jedną z największych ikon stylu. Później emocje wzbudzać zaczęła księżna Kate, o której wysmakowanych, eleganckich strojach dyskutuje się nie tylko na Wyspach. Gdy na królewskim dworze pojawiła się Meghan Markle, rzesze kobiet zaczęły wzorować się na jej stylizacjach. Każde ubranie lub choćby najbardziej dyskretne akcesorium, które zakładała księżna Sussex, z miejsca stawało się bestsellerem.

Nieco mniej popularnym modowym wzorem jest księżniczka Anna. Jej stroje nie wywoływały nigdy aż takiej sensacji, jak stroje Diany czy Meghan, a szkoda. Garderoba córki królowej Elżbiety II to bowiem prawdziwa kopalnia inspiracji. Ponadczasowość jej stylu sprawia, że noszone przez nią ubrania mogłyby z powodzeniem wylądować na tegorocznych wybiegach i w naszych szafach. Potwierdzają to pokazy zakończonego niedawno Londyńskiego Tygodnia Mody.

Księżniczka Anna uwielbia jeździectwo, co od zawsze znajdowało odzwierciedlenie w jej stylizacjach. Charakterystyczne buty z wysoką cholewką, idealne do jazdy konnej, są nieodzownym elementem jej garderoby. Zazwyczaj nosi je do jasnych dopasowanych spodni, dwurzędowego płaszcza oraz kapelusza. Buty inspirowane jeździectwem pojawiły się m.in. na niedawnych pokazach Michaela Korsa oraz Burberry.