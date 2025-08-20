Jedzenie mięsa a rozwój cukrzycy typu 2. - badania naukowców

Opublikowane na łamach prestiżowego "The Lancet" wyniki analiz pokazują, że spożywanie mięsa może w znacznym stopniu przyczyniać się do rozwoju cukrzycy typu 2. Naukowcy z Harvard TH Chan School of Public Health w USA przeanalizowali 31 różnych badań, którymi objęto 2 miliony osób z 20 krajów. Okazuje się, że szczególnie obciążające dla trzustki jest mięso przetworzone oraz czerwone, ale i nadmierne spożywanie białego mięsa nie pozostaje obojętne dla organizmu. W tłustym czerwonym i przetworzonym mięsie znajduje się dużo nasyconych kwasów tłuszczowych, a to właśnie one zmniejszają wrażliwość komórek na insulinę i stymulują trzustkę do coraz większej produkcji tego hormonu. Unikać powinno się więc boczku, tłustej wieprzowiny czy baraniny, a także wszelkich mięs i wędlin przetworzonych - szynek, parówek, kiełbas czy mielonek. Według badaczy już dwa plasterki szynki dziennie zwiększają ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. aż o 15 proc.

Te osoby powinny unikać mięsa

Amerykańscy badacze dostrzegli, że tłustego mięsa powinny unikać w szczególności osoby z nadwagą i otyłością.

- Odkryliśmy, że około połowa ryzyka związanego ze spożywaniem czerwonego mięsa pojawia się wtedy, gdy współistnieje nadmierna masa ciała - wyjaśnił dr Walter Willett z Harvard TH Chan School of Public Health.

Kaloryczność czerwonego i przetworzonego mięsa przyczynia się do nadwagi i otyłości, a to kolejne kluczowe czynniki rozwoju schorzeń metabolicznych.

Dlaczego czerwone mięso może zwiększać ryzyko cukrzycy typu 2.?

Naukowcy podejrzewają, że czerwone mięso może być szkodliwe dla trzustki także ze względu na duże ilości żelaza hemowego. Mimo że ten składnik jest potrzebny i chroni przed anemią, to w nadmiarze odpowiada za stres oksydacyjny i stany zapalne w organizmie. A to z kolei zwiększa ryzyko insulinooporności i zaburzeń metabolizowania glukozy.

Wędliny i czerwone mięso mogą znacznie zwiększać ryzyko cukrzycy typu 2. 123RF/PICSEL

Jak uchronić się przed cukrzycą?

Cukrzyca typu 2. to podstępna choroba, która nieleczona stopniowo wyniszcza cały organizm. Może uszkadzać nerki, wzrok czy układ krążenia, upośledza też układ odpornościowy. Najskuteczniejszą profilaktyką schorzenia jest utrzymywanie prawidłowej masy ciała. W przypadku osób z nadwagą czy otyłością redukcja już na poziomie kilku procent znacznie zmniejsza ryzyko cukrzycy i zwiększa wrażliwość komórek na insulinę. Drugim kluczowym elementem jest regularna aktywność fizyczna nawet o umiarkowanym wysiłku. Ogromny wpływ na rozwój chorób metabolicznych ma również dieta. Im mniej żywności przetworzonej, cukrów prostych i tłuszczów nasyconych, tym większa szansa na zdrowie nie tylko trzustki, ale i innych narządów - serca, nerek, wątroby czy mózgu.

