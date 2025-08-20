Kluczowa zasada? Nie jesteś pewien, nie zbieraj. Podczas grzybobrania może dojść do fatalnej pomyłki. Leśnicy w mediach społecznościowych regularnie publikują informacje na temat niebezpiecznych podobieństw między grzybami jadalnymi i ich niejadalnymi sobowtórami.

"Niebezpieczne pomyłki"

"W sezonie grzybowym lasy pełne są zapalonych zbieraczy. Ale nie każdy wie, że nawet doświadczonym grzybiarzom zdarzają się pomyłki, czasem bardzo niebezpieczne" - zwracają uwagę w jednym z wpisów.

Kurki są uznawane za sezonowy przysmak lev dolgachov 123RF/PICSEL

Tym razem wzięli pod lupę kurkę czyli pieprznik jadalny i jej trujący odpowiednik, czyli lisówkę pomarańczową.

Jak odróżnić kurkę od lisówki pomarańczowej?

Jak je odróżnić, by do koszyka trafiły wyłącznie jadalne i zdrowe okazy? Leśnicy wyróżniają kilka ważnych kwestii. Lisówka pomarańczowa, chociaż z wyglądu przypomina kurkę, może wywołać poważne zatrucie żołądkowo-jelitowe.

"Kurka ma mięsisty kapelusz z pofałdowanym brzegiem i fałszywe blaszki (czyli grube, rozgałęzione żłobienia). Lisówka - cienki, bardziej kruchy kapelusz i prawdziwe blaszki (proste, cienkie, łatwe do oddzielenia)" - informują w swoim wpisie leśnicy.

Tak wygląda lisówka pomarańczowa:

Lisówka pomarańczowa - trujący sobowtór kurki (pieprznika jadalanego) Monika Galicka East News

Kurki: smaczne i zdrowe

Kurki to jedne z najpopularniejszych grzybów sezonowych w Polsce. Nie bez powodu - są prawdziwym przysmakiem, wzbogacającym wiele dań. Jajecznica, sosy czy marynowane okazy w sałatkach dzięki nim zyskują wyrazistego smaku. Mają delikatnie owocowy aromat, który może przywodzić na myśl nawet morele. Są cennym źródłem witamin A, C, D, E i witamin z grupy B oraz błonnika.

Są też niskokaloryczne - 100 g kurek to tylko 38 kcal. Kurki mają też niski indeks glikemiczny wynoszący 2. Grzyby te uchodzą za świetne źródło białka, dlatego też będą idealnym uzupełnieniem diety wegańskiej i wegetariańskiej.

