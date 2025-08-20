Leśnicy apelują do grzybiarzy. Uwaga, kurka ma trującego sobowtóra. "Niebezpieczna pomyłka"
Nawet najbardziej doświadczony grzybiarz może popełnić błąd. Popularna i smaczna kurka ma swojego trującego sobowtóra. Leśnicy wskazują, że można ją dość łatwo pomylić z lisówką pomarańczową. Na co zwrócić uwagę, nim włożymy grzyby do koszyka?
Kluczowa zasada? Nie jesteś pewien, nie zbieraj. Podczas grzybobrania może dojść do fatalnej pomyłki. Leśnicy w mediach społecznościowych regularnie publikują informacje na temat niebezpiecznych podobieństw między grzybami jadalnymi i ich niejadalnymi sobowtórami.
"Niebezpieczne pomyłki"
"W sezonie grzybowym lasy pełne są zapalonych zbieraczy. Ale nie każdy wie, że nawet doświadczonym grzybiarzom zdarzają się pomyłki, czasem bardzo niebezpieczne" - zwracają uwagę w jednym z wpisów.
Tym razem wzięli pod lupę kurkę czyli pieprznik jadalny i jej trujący odpowiednik, czyli lisówkę pomarańczową.
Jak odróżnić kurkę od lisówki pomarańczowej?
Jak je odróżnić, by do koszyka trafiły wyłącznie jadalne i zdrowe okazy? Leśnicy wyróżniają kilka ważnych kwestii. Lisówka pomarańczowa, chociaż z wyglądu przypomina kurkę, może wywołać poważne zatrucie żołądkowo-jelitowe.
"Kurka ma mięsisty kapelusz z pofałdowanym brzegiem i fałszywe blaszki (czyli grube, rozgałęzione żłobienia). Lisówka - cienki, bardziej kruchy kapelusz i prawdziwe blaszki (proste, cienkie, łatwe do oddzielenia)" - informują w swoim wpisie leśnicy.
Tak wygląda lisówka pomarańczowa:
Kurki: smaczne i zdrowe
Kurki to jedne z najpopularniejszych grzybów sezonowych w Polsce. Nie bez powodu - są prawdziwym przysmakiem, wzbogacającym wiele dań. Jajecznica, sosy czy marynowane okazy w sałatkach dzięki nim zyskują wyrazistego smaku. Mają delikatnie owocowy aromat, który może przywodzić na myśl nawet morele. Są cennym źródłem witamin A, C, D, E i witamin z grupy B oraz błonnika.
Są też niskokaloryczne - 100 g kurek to tylko 38 kcal. Kurki mają też niski indeks glikemiczny wynoszący 2. Grzyby te uchodzą za świetne źródło białka, dlatego też będą idealnym uzupełnieniem diety wegańskiej i wegetariańskiej.
Źródło: Lasy Państwowe/Facebook