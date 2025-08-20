Nosi je nieco ponad 200 Polek. Nie jest tak popularne, jak jego męski odpowiednik

Karolina Woźniak

Krystiana to imię, które brzmi znajomo, a jednak kryje w sobie wiele tajemnic. Czy wiesz, że to żeński odpowiednik popularnego imienia Krystian? Co je z nim łączy poza podobieństwem brzmienia? Czy kobiety o imieniu Krystiana mają podobne cechy charakteru do swoich męskich odpowiedników? Sprawdź!

Nosi je nieco ponad 200 Polek. Nie jest tak popularne, jak jego męski odpowiednik
Nosi je nieco ponad 200 Polek. Nie jest tak popularne, jak jego męski odpowiednik123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Krystiana - pochodzenie i znaczenie imienia
  2. Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Krystiana?
  3. Krystiana - idealny zawód dla tej numerologicznej jedynki
  4. Krystiana - popularność imienia w Polsce
  5. Kiedy są imieniny Krystiany?
  6. Jak można zdrabniać imię Krystiana?
  7. Znane kobiety o imieniu Krystiana

Krystiana - pochodzenie i znaczenie imienia

Krystiana, żeński odpowiednik imienia Krystian, również wywodzi się od grecko-łacińskiego słowa Christianus, oznaczającego "chrześcijanina" lub "wyznawcę Chrystusa". Emanuje duchowym przesłaniem, będąc symbolem wiary i więzi chrześcijańskiej.

Zobacz również:

Te znaki zodiaku zaskoczą wszystkich po 20 sierpnia. Sukces to nie wszystko
Astrologia

Kariera pod znakiem transformacji. Znaki, które zaskoczą wszystkich po 20 sierpnia 2025 roku

Wróżka Aira

Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Krystiana?

Kobiety o imieniu Krystiana cechuje niezwykła ambicja. Zawsze wiedzą, czego chcą od życia i konsekwentnie dążą do realizacji zamierzonych celów. Silna wola i upór sprawiają, że są skuteczne w pokonywaniu przeszkód i osiąganiu sukcesów.

Krystiana to kobieta, która nie boi się wyzwań i zawsze stawia czoła trudnościom z podniesioną głową. Jednocześnie jest osobą niezwykle ciepłą i empatyczną. Wysoka wrażliwość na potrzeby innych sprawia, że zawsze jest gotowa do pomocy i wsparcia. Jest świetną słuchaczką i potrafi zrozumieć problemy innych. Z ręką na sercu oferuje im cenne rady i pocieszenie. Wyrozumiałość i tolerancja czynią ją osobą, którą łatwo polubić i obdarzyć zaufaniem.

Krystiana to kobieta o silnym charakterze. Jest uczciwa i lojalna, a przyjaciele zawsze znajdą u niej wsparcie. Choć czasem może wydawać się zbyt skupiona na celach, to jej intencje są zawsze szczere.

Szukasz znaczenia swojego imienia? Sprawdź w imienniku

Wszystko o znakach zodiaku
Wszystko o znakach zodiaku123RF/PICSEL

Krystiana - idealny zawód dla tej numerologicznej jedynki

Jako numerologiczna jedynka, Krystiana ma naturalne predyspozycje do pomagania innym. Może odnaleźć się w roli pielęgniarki, psycholożki, terapeutki lub nauczycielki. Spełni się też w działalności charytatywnej, w której będzie mogła wykorzystać zdolności przywódcze i organizacyjne, aby pomagać potrzebującym na większą skalę.

Zobacz również:

Polacy dokonali wyborów. Oto najpopularniejsze imiona w I połowie 2025 roku
Życie i styl

Polacy dokonali wyborów. Oto najpopularniejsze imiona dla dzieci

Karolina Woźniak

Krystiana - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Krystiana nosiły 223 kobiety. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 224 (31 stycznia 2023) i 228 (24 stycznia 2022).

W pierwszej połowie 2024 roku i w całym 2023 roku imię Krystiana nie zostało wybrane dla żadnej dziewczynki.

Kiedy są imieniny Krystiany?

Imieniny Krystiany obchodzi się w jednym z terminów: 4, 14 lub 21 stycznia albo 26 lipca.

Jak można zdrabniać imię Krystiana?

Do Krystiany możesz zwracać się Krystianka, Krysia, Krystianeczka lub Krystinka.

Znane kobiety o imieniu Krystiana

Choć imię Krystiana nie jest powszechne w Polsce, jego odpowiedniki w innych językach noszą (lub nosiły) kobiety o znaczących osiągnięciach, np.:

●Christiane Fürst - niemiecka siatkarka,

●Christiane Nüsslein-Volhard - niemiecka laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny (1995),

●Christiane von Goethe - żona poety Goethego.

źródła:

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, lista imion żeńskich w rejestrze PESEL stan na 19.01.2024 - imię pierwsze

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, lista imion żeńskich w rejestrze PESEL stan na 31.01.2023 - imię pierwsze

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, lista imion żeńskich w rejestrze PESEL stan na 24.01.2022 - imię pierwsze

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Imiona żeńskie nadane dzieciom w Polsce w 2023 r. wg województw - imię pierwsze

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Imiona żeńskie nadane dzieciom w Polsce w 2023 r. - imię pierwsze

Imiona nadane dzieciom w Polsce w I połowie 2024 r. - imię pierwsze

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiająINTERIA.PL

Najnowsze