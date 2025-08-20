Krystiana - pochodzenie i znaczenie imienia

Krystiana, żeński odpowiednik imienia Krystian, również wywodzi się od grecko-łacińskiego słowa Christianus, oznaczającego "chrześcijanina" lub "wyznawcę Chrystusa". Emanuje duchowym przesłaniem, będąc symbolem wiary i więzi chrześcijańskiej.

Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Krystiana?

Kobiety o imieniu Krystiana cechuje niezwykła ambicja. Zawsze wiedzą, czego chcą od życia i konsekwentnie dążą do realizacji zamierzonych celów. Silna wola i upór sprawiają, że są skuteczne w pokonywaniu przeszkód i osiąganiu sukcesów.

Krystiana to kobieta, która nie boi się wyzwań i zawsze stawia czoła trudnościom z podniesioną głową. Jednocześnie jest osobą niezwykle ciepłą i empatyczną. Wysoka wrażliwość na potrzeby innych sprawia, że zawsze jest gotowa do pomocy i wsparcia. Jest świetną słuchaczką i potrafi zrozumieć problemy innych. Z ręką na sercu oferuje im cenne rady i pocieszenie. Wyrozumiałość i tolerancja czynią ją osobą, którą łatwo polubić i obdarzyć zaufaniem.

Krystiana to kobieta o silnym charakterze. Jest uczciwa i lojalna, a przyjaciele zawsze znajdą u niej wsparcie. Choć czasem może wydawać się zbyt skupiona na celach, to jej intencje są zawsze szczere.

Szukasz znaczenia swojego imienia? Sprawdź w imienniku

Wszystko o znakach zodiaku 123RF/PICSEL

Krystiana - idealny zawód dla tej numerologicznej jedynki

Jako numerologiczna jedynka, Krystiana ma naturalne predyspozycje do pomagania innym. Może odnaleźć się w roli pielęgniarki, psycholożki, terapeutki lub nauczycielki. Spełni się też w działalności charytatywnej, w której będzie mogła wykorzystać zdolności przywódcze i organizacyjne, aby pomagać potrzebującym na większą skalę.

Krystiana - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Krystiana nosiły 223 kobiety. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 224 (31 stycznia 2023) i 228 (24 stycznia 2022).

W pierwszej połowie 2024 roku i w całym 2023 roku imię Krystiana nie zostało wybrane dla żadnej dziewczynki.

Kiedy są imieniny Krystiany?

Imieniny Krystiany obchodzi się w jednym z terminów: 4, 14 lub 21 stycznia albo 26 lipca.

Jak można zdrabniać imię Krystiana?

Do Krystiany możesz zwracać się Krystianka, Krysia, Krystianeczka lub Krystinka.

Znane kobiety o imieniu Krystiana

Choć imię Krystiana nie jest powszechne w Polsce, jego odpowiedniki w innych językach noszą (lub nosiły) kobiety o znaczących osiągnięciach, np.:

●Christiane Fürst - niemiecka siatkarka,

●Christiane Nüsslein-Volhard - niemiecka laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny (1995),

●Christiane von Goethe - żona poety Goethego.

źródła:

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, lista imion żeńskich w rejestrze PESEL stan na 19.01.2024 - imię pierwsze

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, lista imion żeńskich w rejestrze PESEL stan na 31.01.2023 - imię pierwsze

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, lista imion żeńskich w rejestrze PESEL stan na 24.01.2022 - imię pierwsze

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Imiona żeńskie nadane dzieciom w Polsce w 2023 r. wg województw - imię pierwsze

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Imiona żeńskie nadane dzieciom w Polsce w 2023 r. - imię pierwsze

Imiona nadane dzieciom w Polsce w I połowie 2024 r. - imię pierwsze

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL