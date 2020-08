Co należy mieć w szafie, żeby być przygotowaną na sezon jesienny?

Zanim wybierzesz się na zakupy, sprawdź co masz w szafie. Zrób listę kluczowych elementów garderoby. Tuż przed sezonem uzupełnisz ją o ubrania i dodatki zgodne z najświeższymi trendami. Przekonasz się, że dzięki temu nie wydasz kroci na to, co zbędne.

Choć iście tropikalna pogoda utwierdza nas w przekonaniu, że lato trwa w najlepsze, czas płynie nieubłaganie. Zbliża się jesień, a wraz z nią sezonowa wymiana garderoby.

Wiele z nas co roku ulega pokusie dokonania całkowitej reorganizacji szafy, która wiąże się zwykle z poważnym nadszarpnięciem budżetu. Aby tego uniknąć, warto przyjrzeć się najważniejszym trendom na nadchodzącą jesień i wzbogacić garderobę o kluczowe elementy, z których stworzymy szereg modnych i praktycznych stylizacji na każdą okazję.

Idea kapsułowej garderoby opiera się na prostym założeniu: znajdują się w niej rzeczy, które z łatwością możemy ze sobą łączyć, konstruując dostosowane do rozmaitych okazji stylizacje. Ponadto zwracamy uwagę na ponadczasowość fasonów i jakość tkanin, a nie ilość posiadanych ubrań.

W rezultacie mamy w szafie jedynie odzież, która jest funkcjonalna, a co za tym idzie - którą rzeczywiście nosimy. Jest to doskonałe rozwiązanie dla tych z nas, które posiadają tony ubrań, a i tak co rano dochodzą do wniosku, że nie mają się w co ubrać.

Kompletując jesienną garderobę zwróćmy uwagę na klasyczne fasony, które mimo upływu lat i zmieniających się trendów nie wychodzą z mody. Jednym z nich jest niewątpliwie ciepły, obszerny sweter.

Uszyty z przytulnej wełny sweter o dłuższym kroju to podstawa jesiennozimowych strojów. Połączony z jeansami, sneakersami i ramoneską sprawdzi się podczas pierwszych chłodnych wieczorów. Gdy zaś zestawimy go ze skórzaną spódnicą, botkami na obcasie i dobrze skrojonym płaszczem, w efekcie otrzymamy nonszalanckie przełamanie eleganckiej stylizacji. Najmodniejsze swetry na tegoroczną jesień mają oversize’owy fason, bufiaste rękawy i obowiązkowo golf.

Kolejnym modowym klasykiem, w który warto zainwestować przed rozpoczęciem nowego sezonu są jeansy. Choć prawdopodobnie każda z nas ma w swojej szafie co najmniej kilka par spodni z denimu, z większością z nich należałoby się pożegnać - przynajmniej na jakiś czas.

Najnowsze trendy wskazują bowiem na koniec ery skinny jeans czyli swojsko brzmiących rurek. Obcisłe jeansy pora zamienić na wygodne, inspirowane stylistyką vintage spodnie o szerokiej nogawce, które na wybiegach lansowali m.in. Tom Ford, Balmain, Versace i Laura Biagiotti.

Tworząc jesienną kapsułową garderobę nie możemy zapomnieć o okryciach wierzchnich. Dobrze skrojony płaszcz i modna marynarka z podkreślonymi za pomocą poduszek ramionami, będą doskonałym dopełnieniem większości stylizacji - tak dziennych, jak i wieczorowych.

Klasyczny trencz możemy założyć zarówno na koszulę, jak i grubszą dzianinę. Luźna marynarka skutecznie ochroni nas przed chłodem, gdy nonszalancko narzucimy ją na ramiona wieczorową porą. Sprawdzi się ona zresztą nie tylko w połączeniu z elegancką sukienką, ale również z casualowym zestawem "jeansy + T-shirt".

W naszym jesiennym modowym repertuarze nie może zabraknąć również szykownych i praktycznych dodatków. To one nadają stylizacjom pożądany charakter, nawet z najprostszego stroju wydobywając ukryty potencjał.

Ogromne znaczenie mają w tym kontekście buty. Aby stylowo przetrwać jesienną słotę, będziemy potrzebować wygodnych sneakersów oraz skórzanych botków na stabilnym obcasie. Moda na kultowy model adidasów z lat 90. nie mija - możemy więc śmiało sięgnąć po ulubione sportowe buty na charakterystycznej masywnej podeszwie. A gdy zechcemy poczuć się elegancko, załóżmy modne botki na słupku, najlepiej z kwadratowymi noskami - lansowali je m.in. J. W. Anderson, MSGM, AWAKE Mode i Rejina Pyo.

Dopełnieniem codziennych strojów będzie praktyczna torebka listonoszka rodem z pokazów Chloe i Max Mary, która nie dość, że zdoła pomieścić najpotrzebniejsze rzeczy, to pasuje niemal do wszystkiego.

Jeśli zaś chodzi o biżuterię, kierujmy się własnym gustem i poczuciem estetyki, nie zaś sezonowymi trendami. Klasyczna, wykonana z dobrej jakości kruszców biżuteria przetrwa wiele lat, służąc nam za stylową i ponadczasową ozdobę.